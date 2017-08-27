ایران از تجارت جهانی یکهزار میلیارد دلاری طلا هیچ سهمی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد کشتی‌آرای در نشست تخصصی مرکز پژوهش‌های سازمان صدا و سیما، صنعت طلا را پس از صنعت نفت و اسلحه درآمدزاترین صنعت جهان دانست و افزود: این در حالی است که رکود بازار طلا در ایران تاکنون ۸۰۰ واحد صنفی را در تهران و ۴۰۰۰ هزار واحد طلا فروش را در کل کشور با تعطیلی مواجه کرده است.

وی رقم تولید طلا را در کشور تا پیش از سال ۸۹ بیش از ۱۲۰ تن اعلام کرد و گفت: این رقم در سال ۹۵ به یک سوم یعنی ۳۰ تا ۴۰ تن کاهش یافته است.

کشتی آرای با اشاره به اینکه رقم صادرات ایران در سال ۸۹ بیش از ۷۵۰ میلیون دلار بوده است، افزود: این رقم با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده هم اکنون به صفر رسیده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر قانون مالیات بر ارزش افزوده را سبب افزایش هزینه تمام شده در این صنعت دانست و ادامه داد: به ازای هر کیلوگرم طلا زمینه اشتغال ۸ نفر فراهم می‌شود و این در حالی است که با کاهش حجم تولید به یک سوم، تعداد زیادی اشتغال از بین رفته است.

وی نبود قوانین درست را علت مشکلات عدیده صنعت طلا اعلام کرد و افزود: خلاء قانونی در ایران سبب رشد کشورهای همسایه از جمله ترکیه در صنعت طلا و جواهر شده است.

کشتی آرای با اشاره به اینکه قوانین و تعرفه‌ها مانع از ورود طلای ساخته شده به کشور می‌شود، گفت: ورود مبل و سنگ قبر چینی به کشور آزاد است و طلا که کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود ورودش به کشور ممنوع است.

وی اصلاح قوانین را مانع از ورود طلای قاچاق به کشور دانست و ادامه داد: هیچ طلای ایتالیایی در بازار وجود ندارد و ۹۹ درصد طلای موجود در مراکز عرضه ساخت ترکیه و بقیه از کره وارد می‌شود.