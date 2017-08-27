دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارنامه داوطلبان پذیرفته شده به جز پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد امروز (یکشنبه پنجم شهریورماه) در سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود و کارنامه پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد نیز بعد از ظهر امروز در سایت مرکز سنجش دانشگاه آزاد منتشر خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از تعداد ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب آزمون دکتری نیمه‌متمرکز ۹۶ تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ داوطلب در جلسه حاضر و ۴۷ هزار و ۵۷۹ داوطلب غایب بودند، به عبارت دیگر ۸۱.۷۴ درصد در جلسه آزمون حاضر و ۱۸.۲۶ درصد غایب بودند.

وی گفت: براساس آمار از میان شرکت‌کنندگان در آزمون دکتری، تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۰۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد، ۱۴۵ هزار و ۸۶۹ داوطلب معادل ۷۳.۱۹ درصد از داوطلبان مجاز نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته و انتخاب کدرشته محل‌های خود به ترتیب اولویت علاقه اقدام کرده‌اند.

توکلی یادآور شد: از تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۰۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته تعداد ۵۳ هزار و ۴۳۴ داوطلب انتخاب رشته نکرده اند و در واقع غایب انتخاب رشته هستند.

وی اظهار داشت: ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری ۹۶ بر اساس برنامه زمانی اعلام شده از سوی دانشگاه ها انجام می گیرد. در صورت عدم اعلام زمان از سوی دانشگاهها، پذیرفته شدگان در روزهای ۷ و ۸ شهریورماه می توانند برای ثبت نام به دانشگاه ها مراجعه کنند.