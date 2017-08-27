صعود هر چهار ووشوکار ایران به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر از چین تایپه، بعد از آنکه امروز صبح اعضای تیم ووشو کشورمان در بخش تالو کشورمان از دستیابی به مدال بازماندند، چهار عضو این تیم در بخش ساندا رقبای خود را شکست داده و به نیمه نهایی صعود کردند.

آرزو سلیمی تنها بانوی سانداکار کشورمان در این مسابقات در ۵۲- کیلوگرم «پالینا کاژینا»از بلاروس را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد.وی فردا برای صعود به دیدار نهایی «ژانت مالائو» ووشوکاری از اندونزی را پیش رو دارد.

عرفان آهنگریان که روز گذشته در وزن ۶۰- کیلوگرم «یوسف ودیانتو» از اندونزی را شکست داده بود، در رقابتهای امروز هم «رایلین ریزایدین» از قزاقستان را از پیش رو برداشت. وی برای رسیدن به دیدار نهایی با برنده جدال نمایندگان روسیه و آمریکا روبرو می شود.

در وزن ۷۰- کیلوگرم جعفر شیرزاد که دور نخست را استراحت داشت، درمرحله یک چهارم نهایی برابر «عبدالسالیکوف» از روسیه صاحب برتری شد. آهنگریان فردا در مرحله نیمه نهایی با «کاراپت تووسیان» از ارمنستان مبارزه می کند.

حمیدرضا لادور در وزن ۸۰- کیلوگرم در مبارزه ای نزدیک، «باتیر کازاناتوف» از روسیه را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی فردا در مرحله نیمه نهایی به مصاف «سلیم کازاسنی» از ترکیه خواهد رفت.

هر چهار نماینده ایران برای صعود به دیدار نهایی فردا دوشنبه به مصاف رقبای خود می روند.