درخواست بررسی فوری رزمایش سئول-واشنگتن در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، کره شمالی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار بحث درباره رزمایش نظامی کره جنوبی و آمریکا در شبه جزیره کره به عنوان مسأله ای فوری شد.

در نامه کره شمالی به شورای امنیت، اقدام سئول-واشنگتن «تحریک آمیز و متخاصمانه» توصیف شده است.

بر این اساس، رسانه رسمی دولت کره شمالی (KCNA) امروز یکشنبه اعلام کرد که این کشور در نامه‌ای به سازمان ملل اعتراض خود به رزمایش نظامی ۱۰ روزه آمریکا و کره جنوبی با عنوان Ulchi Freedom Guardian را اعلام است.

نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل در نامه‌ ای به شورای امنیت درخواست کرده است تا درباره مساله رزمایش‌های مشترک دو کشور مذکور به صورت عاجل بحث و گفتگو شود.

رسانه رسمی دولت کره شمالی در ادامه این گزارش نوشته است: اگر شورای امنیت یکبار دیگر درخواست کره شمالی را رد کند، مشخص می شود که این نهاد وظیفه خود که باید تلاش برای صلح و امنیت در سطح بین المللی باشد را انجام نمی‌ دهد.