نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات خبرگان به وزارت کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است: درود وسلام خداوند سبحان بر ملت سرفراز ایران اسلامی که همواره سربلند در دفاع از حریم اسلام وانقلاب به حماسه آفرینی پرداخته واز جمله این حماسه آفرین ها حضور پر شور در صحنه انتخابات بوده است که همواره یاس و نا امیدی دشمنان اسلام وانقلاب را به دنبال داشته است.

جایگاه رفیع و بی بدیل مجلس خبرگان رهبری که مهم ترین وظیفه را در حفظ تداوم و سلامت و مشروعیت بخشیدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد باعث شده که انتخابات این مجلس نیز از اهم انتخابات کشور باشد.

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی از همه کسانی که برای تقویت این مجلس و در راستای تقویت نظام جمهوری اسلامی داوطلب عضویت در این مجلس شدند در راستای اجرای قانون اساسی این میثاق دینی و ملی مردم شریف ایران اسلامی و براساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، با تلاش دقت، بی طرفی و رعایت عدالت به نحوی که بتواند در محضر خداوند سبحان پاسخگو باشد با استفاده از روش های علمی روشن، منطقی، قانونی و اطمینان بخش و با عنایت به محدویت مهلت قانوین به بررسی صلاحیت داوطلبان این دوره از انتخابات پرداخت که آزمون علمی کتبی برگزار شده در تهران و قم و نیز استفاده از اساتید شناخته شده و برجسته حوزه های علیمه و احزار صلاحیت علمی از جمله این روشها بوده است.

مطابق نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان در مهلت مقرر به وزارت کشور ابلاغ شد تا به داوطلبان محترم ذیربط اعلام شود و داوطلبانی که به نتایج اعلام شده اعتراض داشته باشند می توانند ظرف مدت 3 روز از تاریخ مذکور (تا پایان وقت اداری روز شنبه 27/8/85) تقاضای رسیدگی مجدد خود را به دفاتر نظارتی در استانها و یا شورای نگهبان اعلام نماید.

در پایان از همه افرادی که در بخش های مختلف اجرا و نظارت دراین طریق الهی همکاری داشته اند صمیمانه تشکر می نماییم و از مردم شریف ایران اسلامی دعوت می کنیم که با حضوری پرشور و گسترده از پیش دراین انتخابات شرکت کنند و قلب ولی الله الاعظم (عج) را شاد و دشمنان اسلام وانقلاب را مایوس نمایند.