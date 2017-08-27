باند مزاحمین نوامیس اصفهان منهدم شد/دستگیری مالخر در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم مهدی معصوم بیگی ظهر یکشنبه در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک هفته دولت با اشاره به اینکه اجرایی کردن طرح‌های ویژه در راستای ناقص کردن چرخه جرم در دستور کار نیروی انتظامی استان اصفهان است، اظهار داشت: جرم دارای سه ضلع است و باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای صورت پذیرد که همه اضلاع جرم را ناقص کنیم.

وی خودروهایی که بدون تدابیر مورد نیاز ایمنی مناسب در خیابان‌ها رها می‌شوند را از جمله شرایط مستعد جرم دانست و افزود: در تحقیقات و بررسی ‌های صورت گرفته مشخص شده است که اغلب خودرهایی که فاقد تجهیزات جلوگیری از سرقت هستند مورد توجه سارقین قرار می‌گیرد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان مال‌خرها را از دیگر اضلاع جرم دانست و افزود: در این زمینه باید توجه داشته باشیم که مال‌خرها و دست دوم فروش‌ها نیز در این خصوص بعضاً دچار غفلت می‌شوند.

وی تاکید کرد: صنف دست دوم فروش باید توجه داشته باشند که جنسی را که خریداری می‌کنند از آنِ فروشنده باشد و مال غیر نباشد.

پلیس همه ابعاد جرم را تحت پوشش قرار می‌دهد

سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه پلیس همه ابعاد جرم را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، افزود: پایش سارقان، مراقبت و در مجموع اقدام‌های پیشگیرانه در دستور کار پلیس استان اصفهان است.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در طول شبانه روز و به صورت محسوس و نامحسوس جرایم استان اصفهان را مراقبت می‌کند، تصریح کرد: از این رو در بسیاری از موارد شاهد کاهش جرایم هستیم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه طرح «به سو تقاضای صفر» به منظور مقابله با فعالیت مالخرها در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این باوریم درصورتی‌ که تقاضای برای خرید مال مسروقه نباشد چرخه جرم سرقت ناقص شده و سارق با توجه به اینکه محلی برای فروش کالای سرقتی خود نخواهد داشت انگیزه خود را برای سرقت از دست می‌دهد.

کاهش ۵۰ درصدی سرقت داخل خودرو با اجرای طرح «به سوی تقاضای صفر»

وی با اشاره به اینکه به دنبال اجرای طرح «به سوی تقاضای صفر» شاهد کاهش سرقت داخل خودرو هستیم، ابراز داشت: میزان جرایم بعد از اجرای این طرح نسبت به مدت زمان قبل از اجرای آن با کاهش درصدی روبرو بوده است.

سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه دستورالعمل خرید اموال دست دوم تدوین و به اصناف مربوطه ابلاغ شده است، اضافه کرد: تاکنون با ۱۰۰ واحد صنفی متخلف پس از ابلاغ این دستورالعمل برخورد صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری باند مزاحم نوامیس مردم نیز گفت: این باند شامل سه نفر جوان بودند که با پرسه زدن در سطح شهر طعمه‌های خود را انتخاب می‌کردند که برای دستگیری این افراد پنج تیم مجرب در سطح شهر متشکل از متخصصان پلیس آگاهی تشکیل و در نهایت پنجشنبه هفته گذشته این باند با شلیک گلوله ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان بابیان اینکه برخورد پلیس با باندهایی که در حال تشکیل یا فعالیت هستند، قاطعانه است، گفت: حوزه اوباش و تجاوز به عنف خط قرمز پلیس است و با جدیت برخورد لازم را با آن‌ها انجام می‌دهیم.

سردار معصوم بیگی تأکید کرد: دستگاه قضایی نیز با صدور احکام بسیار مناسب، امکان فعالیت مجدد آن‌ها از این‌گونه باندها سلب می‌کند.

وی در خصوص برنامه‌های نیروی انتظامی در ادامه سال جاری ابراز داشت: طرح‌های که برای سال جاری از سوی فرماندهی سابق این استان تدوین شده است موثر بوده و با قوت ادامه می‌یابد.

قرارگاه «اقدام و عمل» در ستاد فرماندهی انتظامی اصفهان راه‌اندازی می‌شود

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح‌های جدیدی نیز به منظور افزایش امنیت و ارتقای سطح امنیت شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: برای این امر در نخستین گام قرارگاه «اقدام و عمل» در ستاد فرماندهی استان اصفهان تشکیل می‌شود.

وی رصد، اشراف اطلاعاتی، پیش‌بینی، پیشگیری و سامان‌دهی ظرفیت‌های نیروی انتظامی و مورد ارتباط بیرون از نیروی انتظامی و تجمیع آن به‌عنوان بخشی از وظایف قرارگاه «اقدام و عمل» عنوان کرد و افزود: اگر عموم مردم مراقبت‌های لازم را انجام دهند و به توصیه‌های پلیس گوش دهند تردید نداریم در کاهش جرم و سرقت تأثیر مستقیمی خواهند داشت.