سید حسن میرعماد در حاشیه سفر استاندار و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان سمنان به شاهرود و در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های جهاد کشاورزی شاهرود در هفته دولت بیان کرد: ۱۷طرح عمرانی حوزه جهاد کشاورزی شاهرود به بهره برداری می رسد که برای آنها یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

وی افزود: هشت طرح اقتصادی نیز با اعتبار پنج میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان طی هفته دولت در شاهرود افتتاح می شود که بخشی از آنها شامل گاوداری ۳۰۰ راسی در روستای قلعه نوخرقان شاهرود با حضور استاندار سمنان به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، گفت: قریب به ۱۰۰ هکتار اراضی سیستم های نوین آبیاری نیز طی هفته دولت افتتاح خواهد شد که این طرح ها در بخش مرکزی شاهرود، بیارجمند و بسطام خواهند بود که این طرح ها از کمک هفت میلیون تومانی جهاد کشاورزی برای اجرای سیستم های آبرسانی نوین بهره گرفته اند.

میرعماد بیان کرد: بیشتر پروژه های شاهرود در هفته دولت، آبیاری تحت فشار و مکانیزه، گاوداری، نگهداری دام سبک، بز و گوسفند، توسعه باغات، بره پرواری و ... هستند.

وی افزود: خوشبختانه توسعه و ترویج سیستم های آبی نوین در شاهرود روند رو به رشد خوبی دارد که امیدواریم این امر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از گذشته رونق داشته باشد.