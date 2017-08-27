۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

تبریک زالی به رئیس جدید نظام پزشکی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، انتخاب دکتر ایرج فاضل به ریاست کل سازمان نظام پزشکی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر علیرضا زالی خطاب به فاضل، آمده است: انتخاب شایسته جنابعالی که نشان از حسن ظن همکاران به سابقه ی درخشان و صداقت و شجاعت شما در عرصه های اجرایی و علمی کشور را دارد، صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از مترقی ترین نهادهای صنفی که با اصیل ترین نوع دموکراسی به انتخاب رئیس کل، اعضای شورای عالی و هیات رئیسه مجمع عمومی می پردازد همواره ملجاء  پناهگاه جامعه پزشکی و مردم شریف ایران بوده و حضور پر صلابت و پر رنگ  منتخبین شایسته در ارکان سازمان و در رأس آن حضور ارزشمند شما نوید بخش روزهایی نوین در آینده این سازمان خواهد بود.

مجددا ضمن تبریک به حضرتعالی و سایر منتخبین و سپاس از همراهی اعضای محترم مجمع عمومی، امیدوارم در سایه عنایت پروردگار و توجهات حضرت ولی عصر (عج) در پیشبرد اهداف متعالی سازمان موفق و منصور باشید.

حبیب احسنی پور

