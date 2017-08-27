استقرار نیروهای ارتش در ۳۰۰ نقطه پدافندی منطقه شرق

به گزارش خبرنگار مهر، عباسی تجدد ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: فرزندان این ملت در قرارگاه پدافند ارتش راه شهیدان را ادامه خوهند داد و با تقویت روح معنویت ایثار، فداکاری، خودباوری و حفظ آمادگی رزمی را به رخ دنیا خواهند کشید.

وی با بیان اینکه کشور ایران در حال حاضر همچون جزیره ای امن و با ثبات در اقیانوسی طوفانی قرار دارد، افزود: امروزه گروه های تکفیری در تمام کشورهای همسایه در حال فعالیت هستند اما به برکت هوشیاری و با پشتوانه مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح جرات جسارت به جمهوری اسلامی را ندارند.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق با اشاره به اینکه همواره پیام جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای همسایه صلح دوستی و ثبات منطقه ای بوده است، گفت: یکی از فرزندان ایران در ارتش مکتبی و ولایی همچون مشتی آهنین بوده و حضوری ولایت محور در همه عرصه های تکلیفی داشته است.

عباسی تجدد با اشاره به اینکه دهم شهریور بزرگداشت سالروز نهمین سال تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم النبیا است، عنوان کرد: مقام معظم رهبری با هدف تقویت جایگاه پدافند هوایی در دهم شهریور سال ۸۷ استقلال و تشکیل پدافند هوایی را به عنوان یک فرماندهی مستقل صادر کرده است.

وی با بیان اینکه پدافند هوایی امروز به عنوان یک یگان فرانیرویی عملیات هوایی کلیه نیروهای مسلح را به عهده دارد، افزود: منطقه پدافند هوایی قائم آل محمد (عج) وظیفه حراست و حفاظت از ۴۳۰ هزار کیلومتر مربع شامل استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به صورت کامل و بخش هایی از استان کرمان و خراسان رضوی را بر عهده دارد.

عباسی تجدد با بیان اینکه نیروهای ارتش در ۳۰۰ نقطه پدافندی در منطقه شرق مستقر هستند، گفت: پدافند هوایی به دنبال حفظ و صیانت دائمی از آسمان جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق با اشاره به چهار ماموریت اصلی پدافند هوایی شرق کشور، اظهار داشت: ماموریت نخست پدافند کشف هر گونه شی پرنده در آسمان توسط رادارهای مختلف، دستگاه های شنود الکترونیکی و سیستم دیده بانی بصری است.

وی با بیان اینکه شناسایی و تشخیص دوست از دشمن از دیگر ماموریت های پدافند هوایی است، گفت: رهگیری هواپیماهای کشور از دیگر ماموریت های پدافند هوایی شرق کشور است.

عباسی تجدد با اشاره به اینکه فرزندان این ملت در مجموعه پدافند هوایی همواره در حال اجرای ماموریت هستند، گفت: وضعیت آمادگی رزمی ما مستقل از زمان جنگ و بحران است هرچند در زمیان جنگ و بحران این وضعیت به حداکثر آمادگی می رسد.

وی با بیان اینکه پدافند هوایی در هشت سال دفاع مقدس همواره در صحنه نبرد و کلیه عملیات های انجام شده حضور داشته است، اظهار داشت: جزیره خاک در طول جنگ دو هزار و ۸۸۸ بار مورد هجوم هوایی رقار گرفت اما به دلیل عکس العمل به موقع پدافندی یک روز ارسال نفت قطع نشد.

عباسی تجدد با اشاره به اینکه در عملیات والفجر تنها در ۲۰ روز ۱۲۵ فروند هواپیمای دشمن ساقط شد، افزود: در هشت سال پدافند به گونه ای عمل کرده است که علاوه بر سرنگونی ۶۰۵ هواپیما و ۶۷ بالگرد سه بار نیروی هوای عراق به کلی نابودکرد.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق با بیان اینکه مجموعه تجاوزات کشف شده عراق توسط سامانه پدافند هوایی در سه سال آخر جنگ ۹۸ هزار و ۷۹۲ مورد بوده است، گفت: در هشت سال دفاع مقدس از مجموع پدافند هوایی ۴۰۰ پایور و ۶۰۰ نفر وظیفه به فیض شهادت نائل آمدند.

وی با اشاره به اینکه رهبری و هدایت عملیات فرونشاندن هواپیمای حامل شرورو ریگی، رهبری عملیات فرونشاندن هواپیمای حامیان آمریکایی و مدیریت نفس گیر و موثر صحنه نبرد در دستگیری ملوانانمریکایی از دیگر رشادت های پدافند هوایی پس از جنگ تحمیلی بوده است.