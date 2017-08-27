  1. استانها
  2. زنجان
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان:

۹۸۰ هزار نفر به مراکز درمان تامین اجتماعی زنجان مراجعه کرده اند

۹۸۰ هزار نفر به مراکز درمان تامین اجتماعی زنجان مراجعه کرده اند

زنجان-مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت:طی سال ۹۵ حدود ۹۸۰ هزار نفر به صورت سرپایی به مراکز درمان تامین اجتماعی استان زنجان مراجعه کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر یکشنبه در مراسم روز بزرگداشت روز پزشک،افزود: طی سال ۹۵ حدود ۹۸۰ هزار نفر  به صورت سرپایی به مراکز درمان تامین اجتماعی استان زنجان مراجعه کرده اند. 

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی ۲۳ هزار مورد بستری و ۱۰ هزار و ۷۰۰  جراحی و ۷ هزار و ۲۰۰ مورد موالید در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان زنجان انجام گرفته است. 

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: طی چهار ماهه سالجاری ۶ هزار و ۳۶۴ نفر تعداد بستری شدگان در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان زنجان بوده و ۲ هزار و ۸۱۴ مورد هم عمل جراحی بوده و  طی  این بازه زمانی هزار و ۹۲۱ فقره ولادت در مراکز درمان تامین اجتماعی استان زنجان رخ داده است و استقبال بانوان از زایمان در آب خوب بوده ولی باید فرهنگسازی توسط رسانه در دستور کار قرار گیرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی ۳۱۲ هزار و ۴۶۴ مراجعه سرپایی به پزشکان در مراکز درمان تامین اجتماعی بوده و ۵۶ هزار و ۳۱۰ سالمند در این بازه زمانی  ویزیت شدند. 

محمدی تاکید کرد:  ۵۳۰ هزار نفر از جمعیت استان زنجان تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی هستند و در حال حاضر پنج مرکز درمانی در شهرهای زنجان، ابهر، خرم‌دره و قیدار، همچنین بیمارستان‌های امید ابهر و امام حسین (ع) با ۲۲۰ تختخواب به بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان یاد آورشد: در حال‌حاضر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از این سازمان خدمات دریافت می‌کنند و  خدمات درمانی در این سازمان به دو صورت درمان مستقیم و غیرمستقیم است که در درمان مستقیم، غیر از بیمه‌شدگان، عموم افراد که بیمه نیستند می‌توانند از خدمات این حوزه درمانی استفاده کنند.

محمدی گفت: در مراکز درمانی تامین اجتماعی جراحی، دندانپزشکی، ارتوپدی و ماما وجود دارد و طرح تکریم سالمندان به خوبی اجرا می شود. 

کد مطلب 4070916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها