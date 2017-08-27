۹۸۰ هزار نفر به مراکز درمان تامین اجتماعی زنجان مراجعه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر یکشنبه در مراسم روز بزرگداشت روز پزشک،افزود: طی سال ۹۵ حدود ۹۸۰ هزار نفر به صورت سرپایی به مراکز درمان تامین اجتماعی استان زنجان مراجعه کرده اند.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی ۲۳ هزار مورد بستری و ۱۰ هزار و ۷۰۰ جراحی و ۷ هزار و ۲۰۰ مورد موالید در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان زنجان انجام گرفته است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: طی چهار ماهه سالجاری ۶ هزار و ۳۶۴ نفر تعداد بستری شدگان در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان زنجان بوده و ۲ هزار و ۸۱۴ مورد هم عمل جراحی بوده و طی این بازه زمانی هزار و ۹۲۱ فقره ولادت در مراکز درمان تامین اجتماعی استان زنجان رخ داده است و استقبال بانوان از زایمان در آب خوب بوده ولی باید فرهنگسازی توسط رسانه در دستور کار قرار گیرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی ۳۱۲ هزار و ۴۶۴ مراجعه سرپایی به پزشکان در مراکز درمان تامین اجتماعی بوده و ۵۶ هزار و ۳۱۰ سالمند در این بازه زمانی ویزیت شدند.

محمدی تاکید کرد: ۵۳۰ هزار نفر از جمعیت استان زنجان تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی هستند و در حال حاضر پنج مرکز درمانی در شهرهای زنجان، ابهر، خرم‌دره و قیدار، همچنین بیمارستان‌های امید ابهر و امام حسین (ع) با ۲۲۰ تختخواب به بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان یاد آورشد: در حال‌حاضر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از این سازمان خدمات دریافت می‌کنند و خدمات درمانی در این سازمان به دو صورت درمان مستقیم و غیرمستقیم است که در درمان مستقیم، غیر از بیمه‌شدگان، عموم افراد که بیمه نیستند می‌توانند از خدمات این حوزه درمانی استفاده کنند.

محمدی گفت: در مراکز درمانی تامین اجتماعی جراحی، دندانپزشکی، ارتوپدی و ماما وجود دارد و طرح تکریم سالمندان به خوبی اجرا می شود.