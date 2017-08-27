به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقانیا (کرمان) – علیرضا حاتمی (کیش)

۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی (مازندران)- محمد نامجومطلق (گیلان)

۶۵ کیلوگرم: فرزاد عموزاد (مازندران) - یونس امامی (تهران)

۷۰ کیلوگرم: سعید داداش پور (تهران) - جمال عبادی (خوزستان)

۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی (مازندران) - حمید زرین پیکر (تهران) - محمد متقی نیا (خراسان رضوی)

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری (مازندران) - اسماعیل محمودی (خراسان رضوی) - احمد بذری (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج (مازندران) - دانیال شریعتی نیا (همدان)

۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری (تهران) - امیررضا امیری (لرستان)

مربیان: علی اکبر دودانگه – امیر توکلیان- احسان لشگری

سرمربی: محمد طلایی

سرپرست: علی بیات



پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا (ایندور گیم) روزهای ۲۶ شهریور تا ۵ مهرماه سال جاری در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار می شود.