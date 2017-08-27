  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۱۵

برای حضور در رقابتهای ایندورگیم آسیا؛

اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می‌شود

اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می‌شود

اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت های داخل سالن آسیا روزهای ۸ تا ۱۶ شهریورماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقانیا (کرمان) – علیرضا حاتمی (کیش)
۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی (مازندران)- محمد نامجومطلق (گیلان)
۶۵ کیلوگرم: فرزاد عموزاد (مازندران) - یونس امامی (تهران)
۷۰ کیلوگرم: سعید داداش پور (تهران) - جمال عبادی (خوزستان)
۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی (مازندران) - حمید زرین پیکر (تهران) - محمد متقی نیا (خراسان رضوی)
۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری (مازندران) - اسماعیل محمودی (خراسان رضوی) - احمد بذری (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج (مازندران) - دانیال شریعتی نیا (همدان)
۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری (تهران) - امیررضا امیری (لرستان)
مربیان: علی اکبر دودانگه – امیر توکلیان- احسان لشگری
سرمربی: محمد طلایی
سرپرست: علی بیات

پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا (ایندور گیم) روزهای ۲۶ شهریور تا ۵ مهرماه سال جاری در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار می شود.

کد مطلب 4070917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها