ساختمان اداری ثبت اسناد میامی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه و همزمان با چهارمین روز از هفته دولت و باحضور استاندار سمنان، مدیران کل دستگاه های اجرایی، فرماندار و امام جمعه میامی و دیگر مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان، ساختمان اداری ثبت اسناد میامی با اعتبار ۵۸۰ میلیون تومان افتتاح شد.

محمد مهدی کریمی فرماندار میامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اداره ثبت اسناد این شهرستان، گفت: ساخت این بنا از سال ۹۴ آغاز و تا سال جاری ادامه داشت که تا کنون برای ساخت و تجهیز آن ۵۸۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: این ساختمان در دو طبقه و با زیربنای ۶۸۰ متر مربع قادر است تا نیاز ثبتی مردم میامی و روستاهای مجاور را برطرف کند.

فرماندار میامی، گفت: ساختمان اداره ثبت اسناد میامی به دلیل رفع نیاز ثبتی مردم میامی و عدم مراجعت به شاهرود و یا دفتر نمایندگی ثبت در فرمانداری میامی ظرف مدت کوتاه و با اقدامی جهاد ساخته و امروز با حضور استاندار سمنان افتتاح می شود.

کریمی تاکید کرد: ایجاد این اداره همچنین در حضور زیر ساخت های اداری در شهرستان نوپای میامی و همچنین استقرار کارکنان ثبت اسناد، موثر است.

استاندار سمنان قرار است سه طرح دیگر را در میامی افتتاح کند.

خباز غروب امروزمیای را به مقصد سمنان ترک خواهد کرد.