استعلامات لازم از مراجع چندگانه به وزارت کشور ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در پایان دومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شورای شهر تهران براساس قانون هفته گذشته اقدام به انتخاب شهردار تهران کرد.

وی تصریح کرد: برهمین اساس مصوبه شورای شهر تهران برای تایید و ابلاغ از سوی وزارت کشور به این وزارتخانه ارسال شد.

رئیس شورای شهر افزود: مجددا براساس همان قانون اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز اقدام به تعیین سرپرست تا تایید نهایی حکم شهرداری تهران کردند و آقای مصطفی سلیمی را به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کردند.

هاشمی گفت: البته خبرهای مثبتی شنیده شده است که جناب آقای رحمانی فضلی وزیر کشور استعلامات لازم را از مراجع چندگانه دریافت کرده است که امیدواریم هرچه زودتر حکم شهردار تهران صادر و ابلاغ شود.

وی افزود: براساس قانون طی ۱۰ تا ۲۰ روز باید این موضوع به سرانجام برسد که امیدواریم با صحبت‌هایی که با وزیر کشور و وزارت اطلاعات داشته‌ایم هرچه زودتر استعلامات لازم برای حضور نجفی در شهرداری تهران داده شود.