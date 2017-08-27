به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شیخ الاسلام در مصاحبه مطبوعاتی که به مناسبت تجلیل از خبرنگاران در خانه معلم قم برگزار شد، اظهار داشت: بیش از ۲۴۱ هزار دانش آموز در سال تحصیلی جاری تحصیل خواهند کرد که این میزان نسبت به سال گذشته ۶ هزار نفر افزایش داشته است.

وی در این باره ادامه داد: متأسفانه از این تعداد دانش آموز ۲۲۱ و یا ۲۲۲ هزار دانش آموز در شهر قم و مابقی حدود ۲۰ هزار دانش آموز در سه منطقه کهک، خلجستان و جعفرآباد، بخش‌های کوچک مثل ناحیه یک، ۲ و سه می‌باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: ما سعی می‌کنیم در کنار به دست آوردن اطلاعات دقیق و برنامه‌ریزی طبق آن، نظارت را با قوت بیشتری داشته باشیم.

وی بیان کرد: این تعداد دانش آموز در نزدیک به ۱۴۰۰ کد آموزشی در استان قم تحصیل خواهند کرد.

وجود ۴۶ قطعه زمین با کاربری آموزشی در پردیسان

شیخ الاسلام با بیان اینکه در پردیسان مشکلات بسیار زیادی وجود داشت، اظهار کرد: ۱۳۰ مدرسه در این منطقه مقاوم‌سازی و احداث شد و توانستیم پردیسان را از سه شیفت و کلاس‌های کانکسی خارج کنیم.

وی افزود: ۴۶ قطعه زمین با کاربری آموزشی در پردیسان وجود دارد که باید برای آموزش و پرورش نگهداری شود.

مدیر کل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه متأسفانه عضوی از آموزش و پرورش در کمیسیون ماده ۵ شهرداری نداریم که این یک مشکل است، افزود: اگر گسترش شهری صورت گیرد ما باید متوجه شویم تا برای تأمین نیروی انسانی مدارس برنامه‌ریزی کنیم.

وی ابراز داشت: بعد از ۱۸ سال در دو سال گذشته، دانش آموز ما در قم در المپیاد جهانی رشته فیزیک موفق به کسب مدال نقره شد.

شیخ الاسلام اضافه کرد: امسال پنج دانش آموز قمی در المپیاد کشوری و جهانی شرکت می‌کنند.

وی در ادامه گفت: نمره کتبی دانش آموزان قمی در ۳۲ دروس سوم دبیرستان از میانگین کشوری بالاتر بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم افزود: نزدیک به ۴۴ درصد دانش آموز قمی در طرح جابربن حیان شرکت کردند که این میان بسیار زیاد است.

هیچ مدیر مدرسه‌ای اجازه دریافت وجه از اولیا را ندارد

وی در ادامه این جلسه در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت: هیچ مدیری اجازه ندارد قبل از ثبت نام از دانش آموز مبلغی دریافت کند این کار غیرقانونی است. خرج مدارس زیاد است و واقعا سرانه‌ای که دولت به ازای هر دانش آموز پرداخت می‌کند کافی نیست. اما هیچ مدیری نباید غیرقانونی تقاضای پول کند.

شیخ الاسلام اضافه کرد: ۴۰ درصد دانش آموزان واقعا توان مالی ندارند.

وی افزود: امسال ۷۰ مدرسه آسفالت شده و مابقی مدارس که نیاز به آسفالت محوطه دارند را پیگیری می‌کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم با بیان این که کمبود نیروی انسانی در دوره ابتدایی داریم، اظهار داشت: بخشی از این کمبود را با مجوز نوبت دوم، حق التدریسی داریم و امید است مابقی کمبودها نیز به مرور با جذب دانشگاه فرهنگیان جبران شود.