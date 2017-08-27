ثبت ۳۳ اثرغیرمنقول مازندران در فهرست آثار تاریخی کشور

فرهاد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت ملی ۳۳ اثر از مازندران در فهرست آثار ملی کشور اظهار داشت: امامزاده علیاکبر اوسا در شهرستان میاندورود استان مازندران از نمونههای منحصربهفرد برجهای آرامگاهی است که با آجرکاری زیبایی در پایین رخ بام تزیین شده و مربوط به قرن ۸ و ۹ هجری است. بنا گنبدی رک بهصورت ترکدار در بالای گنبدخانهای دارد. آرامگاه در هر طرف سه طاقنما دارد که در طاقنمای مرکزی چهار ورودی بنا احداث شده است.
وی با بیان اینکه در جلسه کمیته ثبت و حریم آثار ملّی غیرمنقول که ۱ شهریور ۹۶ برگزار شد ۶۷ اثر غیرمنقول واجد ارزش ثبت شناخته شد افزود: اعضای کمیته جهت ثبت در فهرست آثار ملّی ۶۷ اثر از استانهای اصفهان (۲۸ اثر)، مازندران (۳۳ اثر)، فارس، گیلان، مرکزی، قزوین، کرمان و خراسانرضوی (هر کدام یک اثر) را تأیید کردند.
نظری ادامه داد: آثار پیشنهادی تأیید شده شامل خانهها، حمامها، بقاع، بانک، مساجد، هتل، کارخانه، مدرسه، چهارطاقی، بنا، قنات، سقانفار، محوطههای باستانشناختی و دستکند است.
وی افزود: در میان آثار مطرحشده، آثاری از دوران پارینهسنگی، دوران اشکانی و ساسانی و دوران اسلامی و معاصر قرار دارد و از دیگر آثار ثبتشده محوطه میانتُل در استان فارس شهرستان نیریز است که آثاری از دوره پارینه سنگی میانه دارد و سازهای سنگی در بخشی از محوطه قرار گرفته است.
نظری تصریح کرد: همچنین از آثار مهم ثبتشده میتوان بهطور نمونه به برج کبوتر قلعه ترکی، مسجد آقامیرابوطالب ساداتشهر، امامزاده علیاکبر اوسا، برج حاجعلینظام و... اشاره کرد.
