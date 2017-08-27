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۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۰۳

۶ طرح عمرانی میامی کلنگ زنی می شود

۶ طرح عمرانی میامی کلنگ زنی می شود

میامی - فرماندار میامی با بیان اینکه، شش طرح عمرانی شهرستان به مناسبت هفته دولت کلنگ زنی می شود، گفت: برای ساخت این طرح ها شش میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان هزینه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی کریمی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید  استاندار سمنان از طرح های عمرانی هفته دولت میامی ضمن اشاره به پروژه های آماده افتتاح و در دست کلنگ زنی این شرقی ترین شهرستان استان سمنان، بیان کرد: شش طرح عمرانی به مناسبت هفته دولت کلنگ زنی می شود که برای ساخت این طرح ها شش میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان هزینه خواهد شد.

وی افزود: ۳۸ طرح عمرانی و اقتصادی نیز با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در این میامی افتتاح می شود که مجموع طرح های ویژه هفته دولت شهرستان را به عدد ۴۴ می رساند.

فرماندار میامی گفت: از میان  ۴۴ طرح، ۱۰طرح مربوط به بخش کالپوش و ۳۴ طرح در بخش مرکزی به بهره برداری می رسد که برای آنها ۱۴میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

کریمی بیان کرد: ۴۱ طرح عمرانی با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان و سه طرح اقتصادی با اعتباری یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: طرح های افتتاحی شهرستان میامی شامل طرح های آموزشی، اقتصادی، بهداشتی، آبرسانی، راهسازی، برق رسانی، بهسازی روستاها و کشاورزی است.

کد مطلب 4070925

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