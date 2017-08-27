بند سنگ و ملات خنار در شهرستان سرخه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بند سنگ و ملات حوزه خنار روستای امامزاده عبدالله سرخه، بعد از ظهر یکشنبه و در چهارمین روز از هفته دولت و با هدف کنترل و کاهش خسارات سیلاب به باغات و مزارع روستائیان با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ میلیون ریال با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان سرخه افتتاح شد.

فرماندار شهرستان سرخه در مراسم افتتاح این پروژه با بیان اینکه تمامی پروژه های هفته دولت در شهرستان رفاه محور و در راستای افزایش رضایتمندی عمومی مردم به بهره برداری خواهند رسید، بیان کرد: طرح بند خاک ملاتی خنار، برای اجرای حفاظت فعالیت های آبخیزداری، مدیریت جامع حوزه آبخیز، کاهش فرسایش خاک و رسوب دهی، کنترل هرزآبها و بهره برداری بهتر از نزولات آسمانی در منطقه ییلاقی خنار توسط منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده است.

مویدی زاده بیان کرد: این طرح همچنین می تواند کاهش سیل خیزی منطقه خنار که به نوعی منطقه ای ییلاقی و مخصوص زندگی عشایر و دامداران است، را به دنبال داشته باشد که خوشبختانه امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

رئیس شورای اداری سرخه، در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات منطقه خنار اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات به حق روستائیان امامزاده عبدالله رسیدن نعمت گاز طبیعی به این روستا محسوب شده که در برنامه ششم توسعه نیز این مهم گنجانده شده است و تا پایان این برنامه تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

مویدی زاده افزود: با عنایت به این موضوع که فصل تابستان رو به اتمام بوده و سرما کم کم در سرخه فراگیر می شود، حداکثر تلاش خود را در برای تسریع در گازرسانی هر چه سریعتر به این روستا به کار خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه مشکلات روسنای امامزاده عبدالله احصاء و در حال بررسی است، گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم و همراهی و همکاری مسئولین در آینده مشکلات اساسی این روستا برطرف خواهد شد.

مویدی زاده با اشاره به پتانسیل های بالقوه موجود در این روستا گفت:باغات میوه و همچنین تولیدات مرکبات یکی از ظرفیت های موجود در این روستاست که در کنار توجه به بحث گردشگری و آب و هوای بسیار مطلوب این منطقه می تواند مولفه هایی بسیار تاثیر گذار در جذب گردشگر و توریست و همچنین تقویت اقتصاد روستا باشد.