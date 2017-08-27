اشتغال امروز استان سمنان در گرو جذب سرمایه گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز بعد از ظهر یکشنبه در آغاز سفر یکروزه خود به میامی برای افتتاح چند طرح عمرانی و اقتصادی و همچنین بازدید از طرح های هفته دولت این شهرستان، ضمن بیان اینکه امروز اشتغال زایی پشت میزی برای تمام جوانان در توان دولت نیست، بیان کرد: اشتغال امروز استان سمنان در گرو جذب سرمایه گذاری است و این امر در میامی می تواند به توسعه روز افزون منجر شود.

وی افزود: هنر این است که بتوان سرمایه گذار داخلی و خارجی را جذب کرده و بدانیم با بودجه های دولتی و پول نقد اداره کشور ممکن نیست.

استاندار سمنان گفت: همانگونه که ما بارها به فرمانداران نیز تاکید کرده ایم، راه جذب سرمایه گذار همدلی و همزبانی و ایجاد آرامش است باید همه تلاش کنند تا فضای ارامش و اطمینان خاطر برای سرمایه گذار فراهم کنند .

خباز با بیان اینکه در اجرای پروژه های عمرانی، مناطق محروم میامی مد نظر قرار گرفته است، تاکید داشت: دولت تمام تلاش خود را بکار می برد تا کار عمران و آبادانی به زمین نماند که در این راه خوشبختانه توفیقات خوبی نیز کسب شده است.

وی با بیان اینکه برجام فرصتی بود تا آرامش برای سرمایه گذاران فراهم شود، بیان داشت: امروز زمان آن رسیده تا به بازارهای جهانی فکر کنیم و همچنین بتوانیم سرمایه گذاران را به داخل کشور سوق دهیم.

استاندار سمنان گفت: ادارات دولتی باید زمینه مناسب را برای سرمایه گذاران فراهم کنند و این امر می تواند با احصاء توانمندی های هر شهرستان در بخش های مختلف شکل گیرد.

خباز افزود: آبان ماه سال جاری همایش سرمایه گذاری با حضور ۱۰۰ سرمایه گذار خارجی برگزار خواهد شد و استان سمنان باید از این فرصت بهترین بهره را ببرد.