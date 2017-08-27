۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۰۱

مدیر عامل ناوگان ریلی شمالغرب کشور خبر داد:

افزایش ۲۷۱ درصدی تن کیلومتر بارگیری شده در راه آهن شمالغرب کشور

زنجان-مدیر عامل ناوگان ریلی شمالغرب کشور از افزایش ۲۷۱ درصدی تن کیلومتر بارگیری شده توسط اداره کل راه آهن شمال غرب در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش  ۲۷۱ و ۲۳ درصدی تن کیلومتر و تناژ بارگیری شده اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب و تحقق ۹۴ و ۷۴ درصدی برنامه های این اداره کل در زمینه تن کیلومتر و تناژ بارگیری شده خبر داد و افزود: قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی استان‌هایی هستند که در حوزه استحفاظی راه‌آهن شمالغرب اقدام به جابه‌جایی مسافر می‌کنند.

وی از افزایش ۲۷۱ درصدی تن کیلومتر بارگیری شده و ۲۳ درصدی تناژ بارگیری شده اداره کل راه آهن شمال غرب در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داد. 

مدیر عامل ناوگان ریلی شمالغرب کشو ر تصریح کرد: میزان بار جابه جا شده در ۵ ماهه سالجاری را   ۱۱۶۷۵۰۸۷۴ و تناژ بارگیری شده  ۱۴۹۰۴۳ بوده  که حاکی از افزایش ۲۷۱ درصدی (تن کیلومتر بارگیری شده) و ۲۳ درصدی (تناژ بارگیری شده) می باشد.

خدایی تحقق برنامه های راه آهن شمالغرب در مدت زمان یاد شده در زمینه ها ی تن کیلومتر بارگیری شده را ۹۴ و تناژ بارگیری شده را ۷۴ درصد  اعلام کرد. 

مدیر عامل ناوگان ریلی شمالغرب کشور و گفت: حوزه استحفاظی راه‌آهن شمالغرب را ۱۲۴ کیلومتر مسیر آذربایجان و ۶۰۱ کیلومتر خروجی ایستگاه مراغه اعلام کرد و گفت: این مسیر ریلی ۳۵ ایستگاه دارد.

خدایی تاکید کرد: ایستگاه‌های قزوین، زنجان، میانه و مراغه چهار ایستگاه اصلی راه‌آهن شمال غرب کشور است و این ناوگان در محدوده ۶ استان حمل و نقل می کند.

