افزایش ۲۷۱ درصدی تن کیلومتر بارگیری شده در راه آهن شمالغرب کشور

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲۷۱ و ۲۳ درصدی تن کیلومتر و تناژ بارگیری شده اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب و تحقق ۹۴ و ۷۴ درصدی برنامه های این اداره کل در زمینه تن کیلومتر و تناژ بارگیری شده خبر داد و افزود: قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی استان‌هایی هستند که در حوزه استحفاظی راه‌آهن شمالغرب اقدام به جابه‌جایی مسافر می‌کنند.

مدیر عامل ناوگان ریلی شمالغرب کشو ر تصریح کرد: میزان بار جابه جا شده در ۵ ماهه سالجاری را ۱۱۶۷۵۰۸۷۴ و تناژ بارگیری شده ۱۴۹۰۴۳ بوده که حاکی از افزایش ۲۷۱ درصدی (تن کیلومتر بارگیری شده) و ۲۳ درصدی (تناژ بارگیری شده) می باشد.

خدایی تحقق برنامه های راه آهن شمالغرب در مدت زمان یاد شده در زمینه ها ی تن کیلومتر بارگیری شده را ۹۴ و تناژ بارگیری شده را ۷۴ درصد اعلام کرد.

مدیر عامل ناوگان ریلی شمالغرب کشور و گفت: حوزه استحفاظی راه‌آهن شمالغرب را ۱۲۴ کیلومتر مسیر آذربایجان و ۶۰۱ کیلومتر خروجی ایستگاه مراغه اعلام کرد و گفت: این مسیر ریلی ۳۵ ایستگاه دارد.

خدایی تاکید کرد: ایستگاه‌های قزوین، زنجان، میانه و مراغه چهار ایستگاه اصلی راه‌آهن شمال غرب کشور است و این ناوگان در محدوده ۶ استان حمل و نقل می کند.