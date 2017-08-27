به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حریری ظهر یکشنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: تخریب همه خانه های بهداشت که عمر مفید آنها به پایان رسیده بود، بازسازی شده و تعدادی نیز در حال ساخت جدید است.

وی هزینه های مصرف شده در بحث هتلینگ بیمارستان ها را ۶۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: هزینه مصرف شده در بحث ترویج زایمان طبیعی ۷ میلیارد تومان، بازسازی بلوک های زایمانی ۷ میلیارد تومان، ارتقای ویزیت در کلینیک های ویژه نیز ۲۷ میلیارد تومان است.

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: احداث کلینیک‌های ویژه، مراکز غربالگری سرطان و نوسازی اورژانس ها نیز ۱۵ میلیارد تومان بود که جمعا با دیگر هزینه های مصرف شده در بخش های مختلف طرح تحول نظام سلامت، ۵۰۰ میلیار تومان از ابتدای این طرح هزینه شده است.

وی با اشاره به برنامه های طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت گفت: در دولت یازدهم در استان اصفهان ۱۲۰ مرکز جامع سلامت و ۲۲۰ پایگاه سلامت راه اندازی شده است که در این پایگاه ها و مراکز یک هزار و ۸۱۰ نفر مشغول بکار شدند و سرجمع حقوق آنها در هر ماه حدود ۶۹ میلیارد ریال است.

حریری اضافه کرد: در این مراکز جامع سلامت ضمن استقرار پزشک، واحد های سلامت روان، تغذیه و بهداشت محیط نیز فعالیت می کنند که هر مرکز نیز شامل چندین پایگاه است و مسائل واکسیناسیون، بهداشت مادران باردار و تشکیل پرونده الکترونیک را نیز برعهده دارند.

وی در خصوص بسته بهداشت در شهرستان ها نیز گفت: در شهرستان شهرضا برنامه ایراپن اجرا می شود، این برنامه در خصوص شناسایی بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، بیماری های روانی و تنفسی است که بیماران پس از شناسایی و غربالگری، مورد رسیدگی و درمان قرار می گیرند.

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: در طرح تحول نظام سلامت بخش بهداشت، ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که در دو قسمت بهداشت شهری و روستایی خدماتی از قبیل استقرار پزشک، تزریقات، تامین دارو و مکمل های دارویی ارائه می شود که به صورت رایگان در اختیار مراجعین و مادران باردار قرار می گیرد.