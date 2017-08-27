۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به اصفهان وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسفی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: در طول سه سال و نیم گذشته بالغ بر ۴۰۰ هزار متر در حوزه زیرساخت های بهداشتی و درمانی در استان اصفهان، توسعه و بازسازی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: همچنین بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی وارد استان شد که ۶۵ درصد آن به شهرستان ها ارسال شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: استان اصفهان از لحاظ استحکام زیرساخت ها، در کشور پیشتاز محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: سمت حرکت ما در دولت یازدهم و به دنبال آن دولت فعلی محرومیت زدایی و توجه به مناطقی است که دارای اهمیت استراتژیک است، همچنین مردم نبایستی برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به مناطق دیگر بروند و باید خدمات را در همان مناطق خود دریافت کنند.

یوسفی گفت: نخستین جشنواره عمران سلامت دانشگاه از فردا مصادف با ششم شهریورماه به مدت سه روز در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود که در این جشنواره گوشه‌ای از فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای زیرساخت های بهداشتی و درمانی همچنین اجرای تحول نظام سلامت در تمامی مناطق استان ارائه می شود.