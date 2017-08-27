  1. استانها
  2. اصفهان
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۵۴

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به اصفهان وارد شد

۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به اصفهان وارد شد

اصفهان - معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طی چند سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به استان اصفهان وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسفی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: در طول سه سال و نیم گذشته بالغ بر ۴۰۰ هزار متر در حوزه زیرساخت های بهداشتی و درمانی در استان اصفهان، توسعه و بازسازی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: همچنین بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی وارد استان شد که ۶۵ درصد آن به شهرستان ها ارسال شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: استان اصفهان از لحاظ استحکام زیرساخت ها، در کشور پیشتاز محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: سمت حرکت ما در دولت یازدهم و به دنبال آن دولت فعلی محرومیت زدایی و توجه به مناطقی است که دارای اهمیت استراتژیک است، همچنین مردم نبایستی برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به مناطق دیگر بروند و باید خدمات را در همان مناطق خود دریافت کنند.

یوسفی گفت: نخستین جشنواره عمران سلامت دانشگاه از فردا مصادف با ششم شهریورماه به مدت سه روز در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود که در این جشنواره گوشه‌ای از فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای زیرساخت های بهداشتی و درمانی همچنین اجرای تحول نظام سلامت در تمامی مناطق استان ارائه می شود.

کد مطلب 4070953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها