دبیرکل سازمان ملل با امیر کویت دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، «آنتونیو گوترش» در رأس یک هیأت بلندپایه امروز یکشنبه با «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت دیدار کرد.

در این دیدار «نواف الأحمد الجابر الصباح» ولیعهد کویت و «جابر المبارک الحمد الصباح» نخست‌ وزیر این کشور نیز حضور داشتند.

به گزارش کونا، گوترش در این دیدار از تلاش‌ های بشردوستانه و سیاسی امیر کویت در ارتباط با ایفای نقش مثبت این کشور در میانجیگری امیر کویت در راستای حل بحران کنونی در میان اعضای شورای همکاری خلیج‌ فارس قدردانی کرد.

لازم به ذکر است، تنش بین قطر با چهار کشور عربی به دنبال آن شدت گرفت که عربستان، بحرین، امارات و مصر روابط دیپلماتیک خود با دوحه را قطع و مسیرهای هوائی و دریائی و نیز مسیرهای تبادلات زمینی کشورهای متبوعشان را به روی قطر بستند.

به دنبال این رویدادها، کشورهایی مانند لیبی، یمن و مالدیو، سنگال نیز روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند.

کشورهای مذکور دوحه را به حمایت از تروریسم در منطقه متهم کرده اند؛ حال آنکه قطر تمام موارد طرح شده علیه خود را رد کرده است.