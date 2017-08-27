به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی بخشدار ویژه خارگ بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه این آئین اظهار کرد: ورزش و به ویژه ورزش همگانی در دولت دوازدهم جایگاه خاصی دارد.
وی اضافه کرد: یکی از شاخصهای برنامههای هفته دولت ورزش است و با حساسیتی که بخشداری ویژه خارگ داشت، ورزش در اولویت برنامه های این هفته قرار گرفت.
بخشدار ویژه خارگ افزود: هیئت کوه نوردی جزیره خارگ طی ماههای اخیر عملکرد مطلوبی داشته است و امیدواریم این رویه تداوم داشته باشد.
رضایی تصریح کرد: به همت اداره ورزش و جوانان و هیئت کوهنوردی خارگ امروز با حضور اقشار مختلف همایش کوه نوردی و جزیره نوردی جزیره خارگ برگزار شد.
