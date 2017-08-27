۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۰۲

یونیورسیاد دانشجویان جهان - چین تایپه

نخستین ووشوکار ایران به مرحله نیمه نهایی راه یافت 

رقابت های ووشو بخش ساندا در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم با حضور چهار ووشو کار ایرانی در ورزشگاه شهر شین جو کشور پیگیری شد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بیست ونهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان در چین تایپه، در نخستین مبارزه این وزن در بخش زنان  «آرزو سلیمی قلعه تکی» از ایران در مرحله یک چهارم  به مصاف «پالینا کاژینا» از بلاروس رفت و توانست با نتیجه دو صفر از سد این رقیب عبور کند.

در این وزن هشت نماینده از کشورهای چین تایپه، آمریکا، برزیل، کره جنوبی، اوکراین، هند، ایران و بلاروس به مصاف هم رفتند. 

سلیمی فردا در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف نماینده اندونزی برود که پیش از دیدار سلیمی حریف اوکراینی خود را ۲ بر یک شکست داده بود.

در ادامه رقابت های امشب در مرحله یک چهارم حمیدرضا دلاور به مصاف «باگاتیر کاژنا توف» از روسیه می رود، جعفر شیرزاده در همین مرحله با ماکومد عبدالخلیکوف دیگر ووشو کار روسی این وزن می رود و عرفان آهنگریان با رایلین ریزایدین از قزاقستان می رود.

بیست و نهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان که از ۲۸ مردادماه آغاز شده است چهارشنبه (۸ شهریور) ماه با معرفی برترین ها در ۲۱ رشته ورزشی به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 4070967
رضا خسروي

