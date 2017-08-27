ضرورت دفاع از فرهنگ/ دشمن به دنبال تغییرات بنیانی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندهان و پرسنل پدافند هوایی شرق کشور، اظهار کرد: آنچه در فطرت انسان نهفته است و دین و وحی نیز بر آن تاکید کرده این است که در ایجاد امنیت باید به ترازی برسیم که دشمن خیال تجاوز نکند.

وی با بیان اینکه امنیت هنگامی محقق می شود که هم ابزار لازم و به روز در دسترس باشد و هم آموزش ها و تاکتیک های لازم دیده شده باشد، افزود: بیش از همه نیروی انسانی که سرنوشت اصلی را تعیین می کند با عزم و اراده و غیرت سنگر گرفته باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: اینکه کسانی بی تفاوت باشند تا دشمن بر جامعه، ناموس، سرنوشت و فرهنگ آن ها مسلط شود مسئله تلخی است و تلخ تر از آن وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه شهید محسن حججی بسیار غیرتمندانه به دفاع برخاست و اذن شهادت خود را از امام رضا (ع) گرفت و تا آخرین لحظات عمر با روحیه عالی دشمن را مایوس کرد، گفت: شهادت این شهید در حین مظلومیت بسیار پیروزمندانه نیز بوده است.

آیت الله عبادی با بیان اینکه مشاهده زندگی آزادانه دشمن در آب و خاک یک مملکت به دلیل برخی سهل انگاری ها بسیار تلخ است، عنوان کرد: امروز دشمن گاهی با تعبیر اشتباه کردیم نیروهای مسلح کشوری را بمباران می کنند و مساجد، بیمارستان ها و خانه های مسکونی آن ها را از بین می برند.

وی با اشاره به اینکه غیرتمندان ایرانی و نیروهای مسلح این جامعه که خوار چشم دشمن هستند به دشمن اجازه نفوذ و حرکت نمی دهند، اظهار داشت: با توجه به صحبت های نخست وزیر سابق صهیونیست ها مبنی بر اینکه با ایرانیان نمی توان جنگید مگر اینکه از راه نفوذ و تغییرات بنیانی باید توجه بیشتری به مسائل فرهنگی جامعه داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه امیدواریم نیروهای مسلح و فرماندهان در سنگرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خوب عمل کنند، گفت: در دفاع از امور فرهنگی نباید دست ها بسته باشد و دشمن بتواند ما را در فرمول ها غافلگیر کند.

وی با اشاره به اینکه برای اینکه اقدامات به موقع از کف رها نشود باید کاملا با حفظ فرصت اقدامات لازم انجام شود، عنوان کرد: امیدواریم در این همه جبهه های مختلف با این وحشی های مدرن باز هم برگ برنده پیروزی به برکت ولایت اهل بیت (ع) از آن جمهوری اسلامی ایران باشد.

آیت الله عبادی ادامه داد: کار نیروهای مسلح و نیروهای پدافند هوایی شرق به قدری اهمیت دارد که در همه چرخ های جامعه سهیم هستند و هرکس کاری را با اخلاص انجام دهد این نیروهای توانمند در ثواب آن دخیل هستند.