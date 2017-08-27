۶۰ درصد معادن کشور فعال است/قادر به تأمین نیاز داخل هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سرقینی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اردبیل تصریح کرد: تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره ۱۰ هزار فقره است که از این تعداد دو هزار مورد در حال تجهیز و آماده‌سازی است.

وی افزود: از هشت هزار مورد باقی‌مانده شش هزار مورد فعال بوده و دو هزار مورد دیگر نیز نیمه فعال و راکد است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: سال گذشته ۳۹۲ میلیون تن ماده معدنی در کشور استحصال شده و این میزان نیاز داخل کشور را به صورت کامل تأمین می‌کند.

به گفته سرقینی علاوه بر تأمین نیاز داخل مجموع صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی در سال گذشته ۶.۶ میلیارد دلار و در چهارماهه نخست سال جاری سه میلیارد دلار است که پیش بینی شده تا پایان سال به ۹ میلیارد دلار افزایش یابد.

وی با تأکید به اینکه به غیر از یک میلیون تن زغال‌سنگ و منگنز واردات مواد معدنی نداریم در خصوص تعدد معادن شن و ماسه اضافه کرد: ما شاهد تعدد معادن شن و ماسه هستیم که به دلیل وضعیت ساختمان در کشور تعدد آن بیشتر مشاهده می‌شود.