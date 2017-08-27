نظارت در سیستم آموزش عالی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی‌گل ظهر یکشنبه در دومین سمینار شیمی کاربردی که به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه امروز باشد امر نظارت بر سیستم آموزش عالی را بالا ببریم، افزود: این کار به ما کمک می‌کند تا داده‌های علمی دانشگاه و تولید علمی در کشور به سمت کیفی شدن سوق پیدا کند.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر یک میلیون پژوهشگر در ایران وجود دارد که باید به این آمار به‌عنوان یک ظرفیت بسیار ارزشمند نگاه شود، ادامه داد: خوشبختانه فرصت‌های زیاد و بزرگی در کشور برای پیشرفت در حوزه‌های مختلف علمی وجود دارد که باید از این فرصت‌ها برای رسیدن به این پیشرفت استفاده کرد.

زلفی‌گل، یکی از دغدغه‌های پیش رو در حوزه‌های علمی کشور را عملکرد ناموفق در زمینه‌های کاربردی علوم دانست و گفت: با تمام این کاستی‌ها، ایران امروز در مسیر درست علمی در حال حرکت بوده و می‌توان گفت کشور از این حیث در حال تبدیل شدن به کشوری که صاحب مکتب علمی است، می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه معتقدیم نوع نگاه به علم در کشور و به تبع آن نوع نگاه به نظام آموزشی باید دستخوش تغییراتی شود، تصریح کرد: این نوع نگاه به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم برای جمعیت ۴.۵ میلیونی دانشجوی در سطح کشور برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم، برنامه‌ریزی که قطعا با آینده‌نگری همراه خواهد بود و این مطلوب همه است.

دبیر انجمن شیمی ایران در ادامه، یکی از راه‌های دست‌یابی به توسعه در کشور را اهتمام جدی به علم شیمی عنوان و خاطرنشان کرد: بی‌شک، پیشرفت کشور در کنار توجه به علم شیمی امکان‌پذیر خواهد بود، لذا معتقدیم مسئولان اگر به دنبال رسیدن به این مهم هستند، باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی همچنین از فعالیت ۱۰ کمیته و چاپ ۶ مجله در انجمن شیمی ایران خبر داد و با بیان اینکه با برگزاری سمینارهای مختلف در طول سال توانسته‌ایم چشم‌اندازهای خوبی در این حوزه ترسیم کنیم، افزود: امروز نیاز داریم تا قواعد علمی دنیا به رسمیت شناخته شود؛ چرا که این مشارکت‌های بین‌المللی هستند که موجبات توسعه دیپلماسی علمی را فراهم می‌کنند و در حال حاضر نیز مشارکت ایران با سایر دانشگاه‌ها در حد ۲۰ درصد است که در این زمینه نیازمند تغییر نگاه هستیم تا نگاه دنیا نیز به ایران تغییر کند.