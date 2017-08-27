به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی بعدازظهر یکشنبه در نشست هماندیشی معاون وزیر صنعت و معدن با تشکلها و فعالان معدنی اردبیل تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه نسبت به شکلگیری شورای عالی معادن در استانها تصمیمگیری شده است.
وی افزود: با این وجود سازوکار نحوه شکلگیری معادن نامشخص است و انتظار میرود با توجه به اهمیت موضوع نحوه شکلگیری شورا در استانها شفافسازی شود.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به بررسی مشکلات معدن کاران و صنایع معدنی استان در دو جلسه اضافه کرد: سال گذشته ۲۱۰ پرونده مشکلات معدن کاران در جلسات هفتگی کمیته فنی معدن بررسی شده است.
به گفته عاملی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز مشکلات معدنی بررسی شده و راهکارهایی برای رفع آن ارائه میشود.
وی همچنین خواستار حمایت ویژه معادن گروه یک به ویژه در استان اردبیل شد و افزود: انتظار میرود برای ممانعت از بوروکراسی اداری این معادن با صدور شناسنامه فعال شوند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص نتیجه نظارت و بازرسی معادن استان اضافه کرد: مورد به خصوصی در فعالیت معادن گزارش نشده و صرفاً تفسیر نادرست قوانین طرح شده است.
