بزرگترین پشتوانه دولت مردم هستند/ تلاش برای تقویت شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان دل ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور اظهار کرد : تصمیم گرفتیم عمده ای از اقدامات شهرها توسط شوراها صورت گیرد و در این زمینه مساعدت هایی نیز شده است.

وی افزود : باید با اصلاح مقررات و قوانین توزیع منابع شهرداری ها که در کشور کافی نیست بپردازیم.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد : برای اینکه بتوانیم از منابع در سطوح و بخش‌های دیگر استفاده کنیم لازم است برخی از قسمت‌هایی را که در بدنه دولت هستند به خارج از آن بسپاریم، البته هدف از این‌کار تنها کاهش هزینه دولت نیست بلکه هدف افزایش بهره‌وری است.

رییس سازمان شهردار ها و دهیاری های کشور بیان کرد: با همکاری یکدیگر باید زمینه خدمت هرچه بهتر و بیشتر را فراهم کنیم، در وزارت کشور تلاش داریم که با تدوین لوایح مختلف زمینه‌های قانونی مناسب‌تری برای انجام وظایف ایجاد شود.

وی ابراز کرد : تعداد شوراها حدود ۸ درصد افزایش یافته است و تعداد زنان عضو شورا نیز از سه هزار به چهار هزار نفر در شوراهای شهر و روستا افزایش یافته است که نشان دهنده حضور زنان در امور اجرایی کشور است .

معاون امور عمرانی وزیر کشور گفت : نهادهای عمومی غیر دولتی کارآمدی خود را به صورت موثر در ارائه خدمات به شهروندان به اثبات رسانده اند و این باعث مشارکت مردم می شود و این مهم هر چه افزایش پیدا کند موجب ارائه خدمات بهتر خواهد شد.