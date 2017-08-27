جشنواره جابرابن حیان فرصتی برای خلاقیت دانش آموزان ابتدایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، رضوان حکیم زاده در آیین افتتاحیه ششمین جشنواره ملی جابرابن حیان ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهارکرد:آموزش و پرورش با جمعیتی حدود ۱۳ میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون فرهنگی تلاش می کند، فاصله بین مطالبات با نظام آموزشی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش با اشاره به رشد ۸ درصدی مربیان و دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره تصریح کرد: جشنواره جابرابن حیان دقیقا در مسیری حرکت می کند که قرآن ما را به آن دعوت کرده است و بنابر قول قرآن ، کسانی که اهل تفکر، تعقل و خردورزی هستند از آن بهره خواهند گرفت.

وی با بیان این که جشنواره جابرابن حیان نماد همکاری و همراهی است، افزود: بنیاد این جشنواره براقتصاد مقاومتی دانش بنیان استوار است و جوانه‌هایی را که در دستان دانش آموزان امروز شکل گرفته است، بارور خواهد کرد.

حکیم زاده خاطر نشان کرد: امیدواریم چالش هایی از جمله؛ تجملی شدن و توجه به حاشیه، فرصت پژوهش و خلاقیت در این جشنواره از دانش آموزان نگیرد چرا که به یقین ساخته دست کودکان هرچند ساده، ارزشمند می باشد.

گفتنی است؛ در این مراسم از تمبر یادبود ششمین جشنواره کشوری جابرابن حیان رونمایی شد.