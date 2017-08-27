۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

معاون معادن سازمان صنعت و معدن اردبیل:

۱۹۶ پروانه بهره‌برداری معدن در اردبیل صادر شد

اردبیل – معاون معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: تاکنون ۱۹۶ پروانه بهره‌برداری معدن در استان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آقازاده بعدازظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی معاون وزیر صنعت و معدن با تشکل‌ها و فعالان معدنی اردبیل تصریح کرد: بخش عمده معادن استان غیرفعال است و از بخش فعال نیز ۱۹ ماده معدنی استحصال می‌شود.

وی افزود: به منظور توسعه صنایع معدنی استان طی سال‌های اخیر جذب سرمایه‌گذاران مورد تأکید بوده و طرح‌هایی نیز در این خصوص بررسی می‌شود.

معاون معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید به اینکه بیشترین میزان معادن استان مواد معدنی غیرفلزی است، تأکید کرد: تسهیل فعالیت این گروه از معادن به جد مورد تأکید است.

به گفته آقازاده به ویژه در این گروه از معادن اختصاص تسهیلات از صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و یا اختصاص سهمی برای استان مطالبه معدن کاران است.

در این جلسه رئیس خانه معدن استان اردبیل نیز خواستار توجه بیش از پیش به این واحد صنفی شد و گفت: خانه معدن اردبیل در حد نام باقی مانده است.

عباس وکیلی تاکید کرد: بارها تفویض اختیار به خانه معدن درخواست شده تا از این طریق مطالبات معدن کاران دنبال شده و وضعیت معادن استان نیز توسعه یابد.

وی افزو: انتظار می رود با توجه به نهادهایی همچون خانه معدن نسبت به رفع مشکلات معدن کاران اقدام شود.

محمد میرزایی ناطق

