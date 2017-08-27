«مرتضی نظری» به عنوان رئیس مرکز روابط عمومی آموزش و پرورش منصوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، متن کامل حکم سید محمد بطحایی به شرح زیر است:

جناب آقای مرتضی نظری

سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به سمت» رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی» منصوب می شوید .

امید است با توکل به خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و سیاست های رئیس جمهور محترم با مشارکت و همفکری مدیران و کارشناسان محترم و مدیران کل استانها برای تحقق اهداف زیر اهتمام ویژه داشته باشید:

تعیین خط مشی ها، ضوابط، اصول و معیارهای لازم در امراطلاع رسانی.

هماهنگی و تعامل سازنده با تمامی خبرگزاری ها، مطبوعات، رسانه ها بالاخص صدا وسیما درجهت تحقق اهداف برنامه های آموزشی، پرورشی و پژوهشی .

شناسایی و بکارگیری راهکارهای لازم به منظور افزایش بهره وری ، بهبود کیفیت و برنامه ریزی در امرتحلیل محتوا، افکارسنجی، تبلیغات وسرعت عمل در انعکاس اخبار و گزارش ها .

تقویت جریان سازی رسانه‌ای در راستای اهداف‌عالیه نظام تعلیم وتربیت.

تعامل و برقراری ارتباط مستمر با کلیه حوزه ها و انعکاس فعالیت های مرتبط با هرحوزه .

توفیق شما را در انجام مسئولیت‌ها و سایر وظایف محوله در راستای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی دولت تدبیر و امید از خداوند منان مسألت دارم .