«مرتضی نظری» به عنوان رئیس مرکز روابط عمومی آموزش و پرورش منصوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، متن کامل حکم سید محمد بطحایی به شرح زیر است:
جناب آقای مرتضی نظری
سلام علیکم
نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به سمت» رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی» منصوب می شوید .
امید است با توکل به خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و سیاست های رئیس جمهور محترم با مشارکت و همفکری مدیران و کارشناسان محترم و مدیران کل استانها برای تحقق اهداف زیر اهتمام ویژه داشته باشید:
تعیین خط مشی ها، ضوابط، اصول و معیارهای لازم در امراطلاع رسانی.
هماهنگی و تعامل سازنده با تمامی خبرگزاری ها، مطبوعات، رسانه ها بالاخص صدا وسیما درجهت تحقق اهداف برنامه های آموزشی، پرورشی و پژوهشی .
شناسایی و بکارگیری راهکارهای لازم به منظور افزایش بهره وری ، بهبود کیفیت و برنامه ریزی در امرتحلیل محتوا، افکارسنجی، تبلیغات وسرعت عمل در انعکاس اخبار و گزارش ها .
تقویت جریان سازی رسانهای در راستای اهدافعالیه نظام تعلیم وتربیت.
تعامل و برقراری ارتباط مستمر با کلیه حوزه ها و انعکاس فعالیت های مرتبط با هرحوزه .
توفیق شما را در انجام مسئولیتها و سایر وظایف محوله در راستای سیاستهای نظام جمهوری اسلامی و رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی دولت تدبیر و امید از خداوند منان مسألت دارم .
