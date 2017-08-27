ارسال۸۰۰ اثر از ۳۱ استان به دبیرخانه جشنواره سراسری شعر غدیریه

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب صدقی عصر یک شنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی و ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی با تبریک فرا رسیدن دهه امامت و ولایت بر لزوم شناساندن رسالت غدیر در جامعه تأکید کرد.

دبیر اجرایی هفدهمین جشنواره سراسری شعر غدیریه بناب با بیان اینکه هفت کمیته مدتی است کارهای برگزاری این جشنواره را انجام می دهند؛ گفت: امسال برای اولین بار است که از هر ۳۱ استان شعر و اثر به دبیرخانه جشنواره واصل شده است.

به گفته صدقی، تاکنون ۸۰۰ اثر و شعر به دبیرخانه جشنواره رسیده است که نسبت به سال های قبل افزایش قابل توجهی داشته و استقبال خوبی از هفدهمین جشنواره سراسری شعر غدیریه بناب بعمل آمده است.

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به استقبال خوب علاقمندان از سال آینده شاهد برگزاری جشنواره شعر غدیریه بناب بصورت بین المللی باشیم و این جشنواره یک جشنواره ملی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان شهرستان درخصوص برگزاری این جشنواره تأکید کرد: در روز برگزاری جشنواره شاهد حضور پررنگ مسئولان در این جشنواره باشیم.

صدقی تصریح کرد: در کنار برگزاری این جشنواره برنامه های فرهنگی جنبی نیز در نظر گرفته شده است.