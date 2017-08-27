  1. استانها
  2. تهران
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۰۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مهار آتش سوزی خانه متروکه در دماوند/سقف خانه فرو ریخت

مهار آتش سوزی خانه متروکه در دماوند/سقف خانه فرو ریخت

دماوند- مسئول آتش نشانی شهرداری دماوند از مهار آتش سوزی در خانه متروکه در «قلعه پا» دماوند خبر داد.

حسین میرزا ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر از این آتش سوزی در خانه متروکه در «قلعه پا» دماوند خبر داد و افزود: این خانه طبق گفته از حدود دو دهه پیش بلا استفاده رها شده بود و به دلایل نامعلومی دچار حریق شد.

وی گفت: آتش نشانان پس از اطلاع از این حریق به سرعت در محل حادثه حاضر شده و به اطفاء آن پرداختند.

مسئول آتش نشانی شهرداری دماوند افزود: پس از اطفاء حریق، بلدوزر در حال جمع آوری بقایای آتش از محل بودند که سقف خانه متروکه در اثر فرسودگی فرو ریخت.

وی اضافه کرد: این منزل به دلیل متروکه و قدیمی بودن استحکام و امنیت لازم را نداشته است.

میرزا ملکی گفت: کارشناسان در حال بررسی علت آتش سوزی هستند.

کد مطلب 4071015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها