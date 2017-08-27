مهار آتش سوزی خانه متروکه در دماوند/سقف خانه فرو ریخت

حسین میرزا ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر از این آتش سوزی در خانه متروکه در «قلعه پا» دماوند خبر داد و افزود: این خانه طبق گفته از حدود دو دهه پیش بلا استفاده رها شده بود و به دلایل نامعلومی دچار حریق شد.

وی گفت: آتش نشانان پس از اطلاع از این حریق به سرعت در محل حادثه حاضر شده و به اطفاء آن پرداختند.

مسئول آتش نشانی شهرداری دماوند افزود: پس از اطفاء حریق، بلدوزر در حال جمع آوری بقایای آتش از محل بودند که سقف خانه متروکه در اثر فرسودگی فرو ریخت.

وی اضافه کرد: این منزل به دلیل متروکه و قدیمی بودن استحکام و امنیت لازم را نداشته است.

میرزا ملکی گفت: کارشناسان در حال بررسی علت آتش سوزی هستند.