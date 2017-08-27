زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شد

به گزارش خبرگار مهر، در جلسه عصر امروز کمیسیون سلامت، زهرا صدراعظم نوری به ریاست این کمیسیون انتخاب شد.

براساس این گزارش، ناهید خداکرمی، سید آرش حسینی میلانی از دیگر اعضای این کمیسیون هستند.

زهرا صدراعظم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نخستین جلسه اصلی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گفت: دستور جلسه امروز کمیسیون انتخاب هیات رییسه کمیسیون بود که اعضای این کمیسیون بنده را به عنوان رییس کمیسیون، ناهید خداکرمی به عنوان نایب رییس و آرش میلانی را به عنوان سخنگو انتخاب نمودند .کمیسیون دارای ۳ کمیته است که آقای میلانی به عنوان رییس کمیته محیط زیست انتخاب شد همچنین ریاست کمیته سلامت را ناهید خداکرمی برعهده دارد و مسئولیت کمیته ایمنی و مدیریت بحران نیز به بنده واگذار شد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه در شورای گذشته کمیته ایمنی و مدیریت بحران فعالیت چندانی نداشت و در حادثه پلاسکو سایر کمیته ها و کمیسیون ها فعال تر عمل کردند، گفت: اظهارنظرهایی از این کمیته در خصوص این حادثه خوانده بودم ، ما برنامه هایی برای فعال تر کردن این کمیته در دستور کار داریم و تلاش می کنیم مدیریت بحران که یکی از موضوعات مهم واساسی شهر تهران است را با جدیت بیشتر پیگیری کنیم. با توجه به وضعیت ساخت و ساز در شهر تهران، وجود ساختمان های فرسوده و قدیمی و لزوم توجه به ایمنی در مکان های عمومی باید در این کمیته با کمک و همفکری صاحب نظران تاثیرگذارتر عمل کنیم.

وی با اشاره به عملکرد سازمان آتش نشانی گفت: در یک بازده زمانی منطقی تلاش می کنیم اعتبارات لازم برای تامین تجهیزات و امکانات اصلی مورد نیاز سازمان آتش نشانی در نظر گرفته شود و کمبودها در یک بازه زمانی رفع شود. ارتقای کیفی نیروهای آتش نشانی از دیگر نیازهای این حوزه است. همچنین ارتقا سطح مهارتی نیروهای آتش نشان نیز باید در دستور کار قرار گیرد. تربیت آتش نشان های داوطلب و آموزش دوره های ایمنی برای عموم شهروندان در جهت پیشگیری از حوادث و برخوردهای مناسب در مواجهه با بحران از دیگر نیازهایی است که باید به آن توجه شود.