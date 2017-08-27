مرکل: از اجرای سیاست «درهای باز» پشیمان نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در مصاحبه ای با روزنامه «ولت ام سونتاگ» از اجرای سیاست «درهای باز» آلمان که منجر به ورود میلیون ها پناهنده به این کشور شد، اعلام رضایت کرد.

وی با بیان اینکه در صورت ضرورت مجددا تصمیماتی مشابه سال 2015 اتخاذ خواهد کرد، گفت: در آم مقطع با شرایط بسیار پیچیده مواجه شدم و آن چه را که انجام دادم براساس مصلحت انسانی و سیاسی بوده است.

صدر اعظم آلمان تصریح کرد: این اتفاقات ویژه در طول تاریخ یک کشور به ندرت پیش می آید و رهبر یک کشور باید تصمیم مناسبی در آن باره بگیرد.

براساس این گزارش سیاست مرکل در این خصوص در 2 سال گذشته موجب شده که وی بسیاری از طرفدارانش را از دست بدهد.

تنها چهار هفته به انتخابات آلمان مانده و طبق آخرین نظرسنجی ها که امروز شنبه برگزار شده، میزان گرایش ژرمن ها به مرکل، نامزد محافظه کار آلمان تنها 38 درصد است، که نسبت به آرای 41 درصدی آنها در سال 2013 کاهش یافته است.

گفتنی است که نارضایتی ها در بین مردم آلمان نسبت به تصمیمات مرکل بسیار زیاد است و تظاهرات گسترده ای در قسمت های شرقی آلمان و در آستانه انتخابات علیه سیاست های وی انجام شده است. مرکل در واکنش به این تظاهرات بارها گفته است که آلمان کشوری دموکراتیک است و هر فردی می تواند آزادانه افکار خود را بیان کند.