نعمت الله دستیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهار آتش سوزی گسترده در تالاب «گری بلمک» اظهار داشت: این آتش سوزی ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه در نیزارهای تالاب «گری بلمک» به وقوع پیوست و با تلاش نیروهای اداره منابع طبیعی، واحد آتش نشانی شهرداری پلدختر، محیط زیست و اهالی منطقه در ساعت ۱۶:۳۰ مهار شد.

وی با بیان اینکه علت آتش سوزی در مراتع و نیزارهای تالاب «گری بلمک» تا کنون مشخص نشده است، گفت: این آتش سوزی با حضور به موقع ۲ اکیب واحد آتش نشانی و نیروهای امدادی به طور کامل مهار شد.

فرماندار شهرستان پلدختر افزود: میزان خسارت ناشی از این آتش سوزی از سوی کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در دست بررسی است.