شناسایی بیش از ۱۰۰ مالخر و کشف ۶ میلیارد ریال اموال مسروقه

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار مهدی معصوم بیگی ، با بیان اینکه از برنامه های فرماندهی انتظامی استان توقف چرخه جرم سرقت است اظهار داشت یکی از اضلاع وقوع جرم، سهل انگاری مردم در نگهداری اموال شان است که در این زمینه برنامه هایی را در دستور کار داریم تا شهروندان با انجام رفتار حرفه ای، فرصت های ارتکاب جرم را از مجرمان بگیرند.

وی افزود: یک بخش از وقوع جرم سرقت، مربوط به سارقان و مجرمان است که در این خصوص هم گشتی های کلانتری ها و پاسگاه ها به صورت محسوس و نامحسوس به گشت زنی پرداخته و اقدامات پیشگیرانه خود را انجام خواهند داد؛ بخش دیگر خریداران اموال مسروقه هستند ، مسلماً اگر تقاضا برای خرید اموال مسروقه وجود نداشته باشد انگیزه ای برای سرقت توسط سارقان هم به وجود نمی آید.

سردار معصوم بیگی افزود: براین اساس، طرح بزرگ حرکت به سوی تقاضای صفر برای سرقت در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت و مرحله اول این طرح با مشارکت تیم های پلیس آگاهی، ماموران انتظامی شهرستان اصفهان ، پلیس امنیت عمومی ، کارشناسان بازرسی اصناف و دستگاه قضائی به اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح بیش از ۱۰۰ مالخر شناسایی و مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل باطری ، دستگاه پخش ، ایسیو و باند خودرو به ارزش ۶ میلیارد ریال کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه طرح مذکور با جدیت دنبال می شود گفت: به همه فروشندگان دست دوم توصیه می کنیم از خرید اجناس مشکوکی که هویت مالک آن مشخص نیست و احتمال مسروقه بودن آن می رود خودداری کنند چرا که نیروی انتظامی در صورت بازرسی و کشف اجناس به سرقت رفته در واحد صنفی آنان، برخورد های قانونی را انجام خواهد داد.

سردار معصوم بیگی به ابلاغ منشور خرید اموال و لوازم دست دوم به همه صنوف استان خبر داد و گفت: با توجه به ابلاغ این منشور هیچ قصوری از آنان قابل پذیرش نیست چرا که آنها خواسته یا ناخواسته به چرخه جرم سرقت کمک می کنند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه پلیس با خریداران اموال مسروقه در فضای مجازی نیز برخورد می کند گفت: پلیس فتای استان اشرافیت خوبی در این خصوص دارد و ضمن اینکه به مردم نیز توصیه می کنیم مراقب باشند تا در فضای مجازی مورد سرقت و کلاهبرداری قرار نگیرند در این بخش نیز طرح هایی را در دستور کار داریم که با قوت و شدت بیشتری اجرا خواهیم کرد.

این مقام انتظامی با اشاره به اجرای پرشتاب طرح های موثری که در گذشته وجود داشته و توانسته مطالبات مردم را پاسخ دهد افزود: به همین منظور در اولین گام «قرارگاه عملیاتی اقدام و عمل» در ستاد فرماندهی انتظامی استان تشکیل شده که وظیفه این قرارگاه رصد جرایم، اشراف اطلاعاتی، پیش بینی، پیشگیری و ساماندهی ظرفیت های نیروی انتظامی و تجمیع توان و ظرفیت در حوزه مسائل انتظامی استان است. در گام اول این قرارگاه در ستاد فرماندهی انتظامی استان در گام دوم در ستاد انتظامی شهرستان های هدف و در نهایت در ستادهای انتظامی همه شهرستان های استان تشکیل خواهد شد.

سردار معصوم بیگی اجرای طرح بزرگ تقاضای صفر برای خرید اموال مسروقه را یکی دیگر از برنامه های این قرارگاه عنوان کرد.