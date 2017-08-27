منتخبین بومهن انتخاب سفارشی را فراموش کنند/قومیت گرایی ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی تبار عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دولت و همچنین آغاز به کار منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بومهن ویژه آقایان که با حضور امام جمعه، فرماندار، معاونین فرماندار و فرمانده سپاه برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت ایام پر بر کت ماه ذی الحجه و شروع به کار منتخبین این دوره در شهرستان پردیس و بومهن طی سخنانی اظهار داشت: امروز پس از پشت سرنهادن همه تجارب گرانقدر در عرصه مدیریت شهری و آزمایش دموکراسی شهری ضرورت دارد که منتخبان شهر بومهن و پردیس با درایت و دانش مدیریت شهری به فکر آبادانی شهر باشند.

حسینی تبار افزود: منتخبان شهر هم اکنون باید با علم به ویژگی‌ها و تنوع‌های جمعیتی شهر ستان پردیس در انتخاب‌ها و اجرای برنامه‌های شهرسازی و مهمتر از آن در انتخاب شهردار آینده به این تنوع‌های طبیعی و جمعیتی و همچنین چالش‌های عرصه مدیریت شهر توجه کافی مبذول نمایند و با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و خدادادی شهر و رفع موانع توسعه شهری بر وجوه افتراق انگشت نگذارند و به فکر منفعت خویش نباشند.

وی با بیان اینکه بسیاری از منتخبان جدید شورا به خاطر دارند که پروراندن برخی تفکرات باعث می‌شود محبوبیت بدست آمده واعتماد مردم از دست برود گفت: لازم است که منتخبان پنجم شورای بومهن و پردیس به‌ حکم اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی در پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با جلب همکاری مردم در انجام این برنامه‌ها ساعی و کوشا باشند و برای رفع فقر و تبعیض که امروزه مورد تصمیم و تأکید دولت و مقام معزز رهبری می‌باشد با شورای عالی استان و دیگر نهادها همکاری و همیاری کنند.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی پردیس بیان داشت: اعضای منتخب، شورا را محلی برای کسب منافع مالی و شخصی خود و نمایش مانور قدرت طایفه و خویشان خود در آن نپندارند که صریحاً باید گفت در این صورت تبعات حقوقی و بی‌اعتباری سیاسی برای هر کدام از شورای شهریان و شهردار را در پی خواهد داشت.

حسینی تبار گفت: اگر اعضای شورای پنجم بومهن تمامی شهر را فارغ از قوم ومنطقه و مردم یک شهر بدانند به‌ طور قطع می‌توانند در مدیریت شهری موفق و پیروز باشند و با فائق آمدن بر مشکلات و چالش‌ها، شهری زیبا و مدرن بسازند و با به کارگیری نیروهای جوان، کارآمد و متعهد در امور شهری به ‌واقع هم چالش‌های شهری را رفع کنند.

وی افزود: منتخبین با محک زدن جوانان متخصص در میدان عمل می توانند از تبعات اجتماعی، سیاسی و حقوقی که در گذشته بر شورای شهر سایه افکنده بود جلوگیری نمایند و اما اگر مدیریت شهری در این دوره بر مدار رودربایستی، مصلحت‌اندیشی و انتخاب‌های سفارشی باشد به طور قطع بازهم شاهد خواهیم بود که آسفالت محلات و کوچه‌های شهر و یا بارش فراوان باران در چند روز به معضل و بحرانی برای مدیریت شهری تبدیل می گردد و لازم است که منتخبین بومهن انتخاب سفارشی را فراموش کنند.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی پردیس در پایان اظهار داشت: امیدواریم طرح تفصیلی شهر بومهن هر چه زودتر اجرا شده و اسناد زمین های مردم هر چه سریعتر مشخص شود و مشکلات شهر روز به روز مرتفع شود تا در پیشگاه خدا و مردم روسفید شویم.





