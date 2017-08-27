سرمایه گذاری در بخش صنعت راهکار توسعه اقتصادی خمین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران در خمین اظهار داشت: فرصت ها و ظرفیت های مهم سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در راستای توسعه هرچه بیشتر این شهرستان در واحد های صنعتی فراهم است.

وی افزود: در شهرستان خمین یک شهرک صنعتی با وسعت ۱۰۲۸ هکتار زمین با میزان آب ۲۹ لیتر بر ثانیه از طریق دو حلقه چاه و یک پست ۶۳ کیلو ولت برق و یک ایستگاه گاز ۱۰ هزار متر مکعبی وجود دارد و زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاری و اشتغالزایی در راستای توسعه هرچه بیشتر این شهرستان فراهم شده است.

وی ادامه داد: در ۲۶۰ هکتار اراضی شهرک، تأسیسات زیربنایی ایجاد و در حال حاضر ۱۴۳ واحد صنعتی در آن مستقر است که ۷۰ واحد آن با اشتغال حدود ۹۵۰ نفر به صورت مستقیم فعال است.

وی با اشاره به تسهیلات و حمایت های دولت در زمینه توسعه بخش صنعتی و تامین اعتبارات مورد نیاز به این بحش خاطر نشان کرد:در سال جاری شرکت شهرک های صنعتی با تأمین اعتبار مورد نیاز در نظر دارد در فاز دوم توسعه نسبت به ایجاد تأسیسات زیربنایی ۱۲۵ هکتار از اراضی شهرک اقدام نماید.

فرماندار خمین تصریح کرد: حدود ۳۵ واحد نیز در این شهرک در مرحله ساخت و ساز و نصب ماشین آلات خط تولید می باشد.

ساداتی ادامه داد: پایین بودن قیمت زمین در شهرک صنعتی و معافیت مالیاتی ۱۳ ساله برای سرمایه گذاران در این بخش فرصت های مهمی را برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی این شهرستان فراهم کرده است

وی اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن شهرستان خمین در جدول مناطق کمتر توسعه یافته و تخصیص اعتبارات لازم از سوی دولت در راستای حمایت از سرمایه گذاران و تلاش برای ارایه تسهیلات از سوی بانک ها و رفع موانع این بخش می طلبد که اقدامات مهم و اساسی برای توسعه و فعالیت هرچه بیشتر واحد های صنعتی انجام گیرد.

ساداتی به دوناحیه صنعتی در این شهرستان اشاره کرد و گفت : ناحیه صنعتی شهید سعیدی با ۵۰ هکتار زمین ۲۷ هکتار تأسیسات زیربنایی دارد که ۲۹ واحد در آن مستقر است و هشت واحد آن فعال می باشد.

وی به مشکلات واحد های صنعتی نیز اشاره کرد و گفت:احداث پست ۴۰۰ کیلو ولت در حاشیه شهرک و اجرای خط ۲۴ اینچ گاز از سلفچگان به خمین که هر دو از مصوبات هیأت وزیران می باشد با مطالعات و طراحی های انجام شده در دستور کار قرار دارد.

ساداتی ادامه داد: در خصوص آب نیز با توجه به سهم آب بخش صنعت از سد کوچری به میزان ۳۰ لیتر بر ثانیه برای شهرک صنعتی نیازمند پیگیری در خصوص اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی از خط آب کوچری می باشد.

فرماندار خمین مشکل دیگر واحدهای صنعتی را عدم نقدینگی و تسهیلات ارزان قیمت سرمایه در گردش دانست و اظهار کرد: اقدامات لازم برای ارایه تسهیلات از سوی بانک ها و تلاش در راستای رفع موانع این بخش مهم و ضروری است.

فرماندار خمین با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی واحد صنعتی خودروسازی خمین گفت: عدم تعیین خودروی مورد نظر تولیدی ودر واقع محصول نهایی شرکت از مشکلات این واحد صنعتی است.

ساداتی مشکل دیگر این بخش را عدم اجرای احداث دور برگردان در مسیر جاده گلپایگان از طرف راه و شهرسازی دانست و افزود: با توجه به مصوبات سنوات گذشته هیأت استانی و تعهدات اداره کل راه و شهرسازی پیگیری در راستای حل این مشکل در دستور کار قرار دارد.

فرماندار خمین خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش سرمایه گذاری به بیش از ۳۰۰میلیارد تومان، این واحد صنعتی نیازمند همکاری و مساعدت بیشتر بانک و تسریع در پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت می باشد.

ساداتی پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی شرکت خودروسازی خمین و پیشرفت فیزیکی در بخش پتروشیمی و صدور مجوز برای صنایع پایین دستی پتروشیمی خمین را نشان از تحرک و پویایی اقتصادی در این شهرستان دانست و افزود: افزایش ۶۸ درصدی بودجه این شهرستان و جذب ۱۰۰ درصدی بودجه مناطق محروم نشان از نگاه ویژه دولت به این منطقه دارد.