محمودعباس با اردوغان دیدار خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، منابع وابسته به کاخ ریاست جمهوری ترکیه از سفر پیش روی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان به آنکارا که طی آن با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه دیدار خواهد کرد، خبر دادند.

بر اساس بیانیه ای که کاخ ریاست جمهوری ترکیه به همین مناسبت منتشر کرده، این دیدار به دعوت اردوغان و از تاریخ ۲۷ الی ۲۹ آگوست (یکشنبه تا سه شنبه این هفته) صورت خواهد گرفت.

بر اساس این بیانیه، محمود عباس در خصوص روابط میان ترکیه و فلسطین و گفتگوهای صلح با رئیس جمهور ترکیه مذاکره کند.

همچنین گفتگو در خصوص سیاست های رژیم صهیونیستی در قبال مسجدالاقصی و دیگر میراث اسلامی فلسطین از دیگر محورهای گفتگوها میان دو طرف خواهد بود.

قرار است رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با دیگر مقام های ارشد دولت ترکیه نیز دیدار کند.