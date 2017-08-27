۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۰۳

هلاکت شماری از داعشی ها به دست ساکنان شهر البوکمال در شرق سوریه

ساکنان شهر البوکمال واقع در استان دیر الزور در شرق سوریه با حمله به مواضع داعشی ها، شماری از تکفیری ها که درمیان آنها دو تروریست سعودی و تونسی به چشم می خورد، را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، شهروندان سوری با حمله به مواضع داعش در شهر البوکمال واقع در استان دیر الزور در شرق سوریه دو تروریست سعودی و تونسی را به هلاکت رساندند.

منابع محلی اعلام کردند که ساکنان  شهر البوکمال در استان دیر الزور تروریست سعودی معروف به سلام رباح الظفری وملقب به ابو رباح الحجازی و تروریست تونسی معروف به ابو تیماء را به همراه دو تروریست دیگر به نام های ابوسعد احمد و خلدون الاسعد به هلاکت رساندند.

منابع تاکید کردند که عاملان هلاکت این تروریستها سلاح های آنها را بعد از به آتش کشیدن خودروهایشان در نزدیکی میدان المصریه واقع در دیرالروز مصادره کردند.

دولت سوریه اعلام کرده بود که تعداد زیادی از تروریستهای سعودی در شهر موحسن واقع در ۲۰ کیلومتری شرق استان دیر الزور مستقر هستند.

فاطمه صالحی

