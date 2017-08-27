۵ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۳۴

درچهارمین روز از هفته دولت؛

۲۳ پروژه عمرانی و خدماتی در شفت به بهره برداری رسید

شفت- ۲۳ پروژه عمرانی و خدماتی با حضور مسئولان در چهارمین روز از هفته دولت در شهرستان شفت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از هفته دولت با حضور حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا محسنی فرماندار شفت و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی ۲۳ پروژه عمرانی، خدماتی، کشاورزی و کارآفرینی در شهرستان شفت افتتاح شد.

از این تعداد ۱۵ پروژه در حوزه برق رسانی با هدف تأمین برق مطمئن و افزایش ضریب اطمینان شبکه بوده که به صورت همزمان با اعتباری بیش از هفت میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال در بخش مرکزی این شهرستان به بهره برداری رسید.

در ادامه برنامه های امروز سه طرح آسفالت راه روستایی به طول ۳.۵ کیلومتر در روستاهای برزوهندان، کوزان و آزاد محله چماچا با اعتبار شش میلیارد و ۲۲۸ میلیون ریال افتتاح شد.

همچنین در چهارمین روز از هفته دولت دو پروژه فاز نخست آبرسانی به پیرده شفت و بند انحرافی کشاورزی در روستای عثماوندان این شهرستان افتتاح  و سه طرح اشتغال زایی تولید و بسته بندی قارچ و پرورش ماهی نیز به بهره برداری رسید.

امروز در مجموع  ۲۳ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری افزون بر ۱۷ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال در شهرستان شفت بهره برداری شد.

