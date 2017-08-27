۲۳ پروژه عمرانی و خدماتی در شفت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از هفته دولت با حضور حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا محسنی فرماندار شفت و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی ۲۳ پروژه عمرانی، خدماتی، کشاورزی و کارآفرینی در شهرستان شفت افتتاح شد.

از این تعداد ۱۵ پروژه در حوزه برق رسانی با هدف تأمین برق مطمئن و افزایش ضریب اطمینان شبکه بوده که به صورت همزمان با اعتباری بیش از هفت میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال در بخش مرکزی این شهرستان به بهره برداری رسید.

در ادامه برنامه های امروز سه طرح آسفالت راه روستایی به طول ۳.۵ کیلومتر در روستاهای برزوهندان، کوزان و آزاد محله چماچا با اعتبار شش میلیارد و ۲۲۸ میلیون ریال افتتاح شد.

همچنین در چهارمین روز از هفته دولت دو پروژه فاز نخست آبرسانی به پیرده شفت و بند انحرافی کشاورزی در روستای عثماوندان این شهرستان افتتاح و سه طرح اشتغال زایی تولید و بسته بندی قارچ و پرورش ماهی نیز به بهره برداری رسید.

امروز در مجموع ۲۳ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری افزون بر ۱۷ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال در شهرستان شفت بهره برداری شد.