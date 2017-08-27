۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۱

جدیدترین موضع گیری درباره سرنوشت نظامیان ربوده شده لبنانی

مدیر کل سازمان امنیت عمومی لبنان به سرنوشت نظامیان ارتش این کشور که به دست داعش ربوده شده بودند، اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عباس ابراهیم مدیر کل سازمان امنیت عمومی لبنان در جریان دیدار با خانواده های نظامیان لبنانی ربوده شده به دست داعش در بیروت تاکید کرد:امیدوار بودم که این پرونده به صورت دیگری بسته شود اما شرایطی وجود دارد که لازم است فداکاریهایی برای وطن صورت پذیرد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر اجسادی پیدا شده که به احتمال زیاد متعلق به سربازهای لبنانی باشد و پیش بینی می کنیم که تعداد آنها به ۸ تن برسد.ما منتظر نتایج آزمایشات دی ان ای در این خصوص هستیم.تقریبا مطمئنیم که پرونده نظامیان لبنانی ربوده شده به دست داعش بسته شده است.فرماندهی داعش در منطقه الجرود با فشارهای ارتش لبنان به سوریه منتقل شد.

ابراهیم تاکید کرد: من به خانواده های این نظامیان به دلیل صبرشان درود می فرستم و آنها باید به خاطر این فداکاری فرزندانشان به آنها افتخار کنند.ما مذاکره نمی کنیم چرا که در جایگاه بالا قرار داریم و این ما هستیم که شرط می گذاریم.اطلاعات ما از اوایل سال ۲۰۱۵ خبر از کشته شدن این نظامیان میداد اما مطمئن نبودیم.

فاطمه صالحی

