۳۰طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان دلیجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کردی روز یکشنبه در آیین افتتاح پروژه های شهرستان دلیجان که همزمان با چهارمین روز از هفته دولت صورت گرفت، اظهار داشت: بالغ بر ۳۰ طرح عمرانی در مناطق روستایی دلیجان در قالب بهسازی معابر، آسفالت ریزی، شبکه های برق رسانی و اصلاح این شبکه ها، افتتاح کارخانه موکت، تصفیه خانه یک شرکت صنعتی و شرکت دانش بنیان جلبک خوراکی در حوزه شهرستان دلیجان به بهره برداری رسید.

وی در ارتباط با اعتبار تخصیص داده شده به این طرح ها بیان کرد: مبلغ ۳۳۳ میلیارد ریال برای انجام این پروژه ها اختصاص داده شده که نزدیک به ۸۱ نفر اشتغال مستقیم در مناطقی شهری و روستایی شهرستان دلیجان ایجاد کرده است.

فرماندار دلیجان ادامه داد: امروز از سه پروژه به صورت نمادین بهره برداری شد که شامل شرکت تحقیقاتی حوزه جلبک، از شرکت های دانش بنیان است که بالغ بر یک میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

کردی اضافه کرد: همچنین حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای تصفیه خانه یک شرکت صنعتی هزینه شده و نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان نیز برای راه اندازی شرکت تولید موکت هزینه شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در خصوص سایر طرح ها نیز در حوزه مناطق روستایی، شرکت تعاونی دهیاری ها و شرکت توزیع برق استان مرکزی هزینه های مربوطه را متقبل شده اند.