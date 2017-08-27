دولت دوازدهم به اشتغال و رشد اقتصادی توجه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی بعدازظهر یکشنبه در مراسم دیدار استاندار همدان با مردم ملایر با بیان اینکه استاندار همدان را فردی موفق و دلسوز می دانم، گفت: در طول دوران کاری با استانداران بسیاری سروکار داشتم و استاندار همدان را موفق می دانم.

کاظمی با بیان اینکه بعد از انقلاب دولتهای مردمی کار خدمت به مردم را برعهده داشته اند، گفت: مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران مردمی بودن آن است.

وی افزود: پایه موفقیت دولت با همراهی مردم بوده که با حضور خود در صحنه‌های مختلف همیشه و همه جا اقتدار و صلابت ایران را رقم زده‌اند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم دین خود را ادا کرده اند و نمایندگان نیز در بررسی صلاحیتها حب و بغض سیاسی را کنار گذاشتند، گفت: دولت دوازدهم باید به اشتغال و رشد اقتصادی توجه داشته باشد.

کاظمی از زحمات استاندار همدان برای راه اندازی واحد بزرگ فولاد ملایر قدردانی کرد و گفت: از آقای استاندار تقاضای دستورتعجیل در قرارداد رفع منطقه خطر در جاده آورزمان را دارم.

وی با بیان اینکه حرکتهای اقتصادی در استان و شهرستان ملایر در سطح خوبی قرار دارد، گفت: جاده ملایر- نهاوند - آورزمان در حال حاضر یکی از پرحادثه‌ترین جاده‌ها در ملایر است که از استاندار می‌خواهیم با اختصاص بودجه نسبت به رفع این نقطه حادثه‌خیز اقدام لازم را داشته باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انجام کار در جاده ملایر - بروجرد بر تسریع روند کار این پروژه تاکید. عنوان کرد: استاندار همدان نسبت به پیگیری و اختصاص اعتبار لازم برای این شهرستان مساعدت لازم را داشته باشد.