روابط سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران بر بنیان های محکم استوار گردیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که وزرای دربار و خارجه سلطنت عمان نیز حضور داشتند سلطان قابوس تاکید کرد: روابط سلطنت عمان و کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران بر بنیانهای محکم استوار گردیده است.

پادشاه عمان در پایان ضمن تشکر از پیام تبریک رئیس جمهور کشورمان به مناسبت روز ملی آن کشور برای انجام ماموریت وی آرزوی موفقیت کرد.

رحیمی نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام گرم و تبریک دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان به پادشاه عمان از تاکیدات وتوجهات خاص سلطان قابوس نسبت به گسترش روابط بین دو کشور تمجید و تشکر کرد.

سفیر جدید کشورمان افزود: روابط سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران روابطی عمیق و دیرینه می باشد که با گذشت زمان روز به روز مستحکم تر و استوار تر شده است.

رحیمی در پایان اظهار امیدواری کرد با حمایت های شخص سلطان در دوران ماموریت خود گام های بلندی در گسترش و توسعه روابط خوب دو کشور برداشته شود.