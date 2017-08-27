به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند روز یک شنبه در آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی محلات به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: در سال جاری در شهرستان محلات ۳۰ پروژه عمرانی، فرهنگی و کشاورزی کلنگ زنی و یا به اتمام رسیده که امروز به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار افتتاح و بهره برداری شدند.

وی در رابطه با پیامدهای مثبت این طرح ها افزود: طرح های اجرا شده در شهرستان محلات ایجاد اشتغال زایی مستقیم برای ۵۳ نفر و غیرمستقیم برای ۲۰۰ نفر را به دنبال داشته که کمک شایانی در حوزه اشتغال به شهرستان محلات کرده است.

فرماندار محلات در مورد اعتبارات اختصاص داده شده به این طرح ها گفت: به این طرح ها ۱۲۵ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده که محل تامین اعتبارات این پروژه ها هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی است.

زینی وند در پایان بیان کرد: مهمترین طرح های بهره برداری شده شامل گازرسانی به منطقه آبگرم شهرستان محلات، افتتاح یک مدرسه، کلنگ زنی سورتینگ، افتتاح سینمای خصوصی و همچنین آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی است.