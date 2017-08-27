مرمت بقعه شیخ منصور خزایی در دشتستان تکمیل شد

ناصر امیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته دولت امسال، مرمت بقعه شیخ منصور خزایی در روستای زیارت شهرستان دشتستان که یکی از آثار ارزشمند تاریخی و مذهبی دوره ایلخانی و تیموری در استان است به اتمام رسید.

وی اضافه کرد: نمونه این اثر ارزشمند را در جزیره خارگ بقعه میر محمد حنفیه، در گناوه امامزاده سلیمان بن علی، در روستای زیارت شهرستان دشتی امامزاده زین العابدین و دانیال نبی در شوش شاهد هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر خاطرنشان کرد: در صورت تامین اعتبار در سال های آینده سه اثر موجود در استان مورد مرمت قرار خواهند گرفت.

افتتاح ۱۹ پروژه

وی افزود: تلاش کردیم بر اساس سیاست‌های دولت تدبیر و امید بیشتر پروژه‌های این اداره کل در راستای توسعه گردشگری در روستاهای استان صورت پذیرد که در هفته گردشگری و دهه مبارک فجر هم بسیاری از این پروژه ها به بهره برداری خواهند رسید.

امیرزاده تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در هفته دولت سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۹ پروژه مرمتی و اجرایی در دست افتتاح دارد.