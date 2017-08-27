داور بازی را برای فجر سپاسی سوت زد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سامره عصر یکشنبه پس از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و مس رفسنجان افزود: بعد از باخت خوشحال نیستم موقعیت زیادی داشتیم اما از دست دادیم.

وی ادامه داد: قدر موقعیت ندانستیم و فجر هم از یک موقعیت استفاده کرد و به هرحال بعد از ۲ بازی را باید برای فجر تمام می کردند.

سرمربی تیم مس رفسنجان تاکید کرد: اینگونه بازی را درآوردن خیانت به فوتبال است، حرکت هایی شده اما همچنان برخی هستند که با دیدم افراد مختلف همچنان سوت می زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مس رفسنجان با تک گل مغلوب فجر سپاسی شیراز شد.