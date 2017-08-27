۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۵۷

سرمربی مس رفسنجان:

داور بازی را برای فجر سپاسی سوت زد

شیراز _ سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: داور بازی را برای فجر تمام کرد که این تیم در لیگ دسته یک به اولین ۳ امتیاز برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سامره عصر یکشنبه پس از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و مس رفسنجان افزود: بعد از باخت خوشحال نیستم موقعیت زیادی داشتیم اما از دست دادیم.

وی ادامه داد: قدر موقعیت ندانستیم و فجر هم از یک موقعیت استفاده کرد و به هرحال بعد از ۲ بازی را باید برای فجر تمام می کردند.

سرمربی تیم مس رفسنجان تاکید کرد: اینگونه بازی را درآوردن خیانت به فوتبال است، حرکت هایی شده اما همچنان برخی هستند که با دیدم افراد مختلف همچنان سوت می زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مس رفسنجان با تک گل مغلوب فجر سپاسی شیراز شد.

